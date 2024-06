Bajas de la Eurocopa: las grandes estrellas que se pierden el torneo por lesión o decisión técnica

Llega la Eurocopa. Las 24 mejores selecciones del continente europeo se reúnen en Alemania del 14 de junio al 14 de julio y sólo una saldrá campeona. El torneo juntará también a muchas de las grandes estrellas del fútbol, como Kylian Mbappé o Jude Bellingham, aunque también habrá notables ausencias.

La Eurocopa se juega tras una larga temporada y no son pocos los jugadores que acabaron con molestias o directamente lesionados con sus clubes. Es el caso del neerlandés Frenkie de Jong, que se cayó este lunes de la lista de los Países Bajos tras no recuperarse a tiempo de un problema físico sufrido con el FC Barcelona.

La situación con De Jong provocó el enfado de su seleccionador, Ronald Koeman: "Frenkie de Jong tiene antecedentes con esta lesión así que tenemos que pensar en su salud. Su club de allí (el Barça) decidió correr riesgos y este es el precio que tenemos que pagar ahora por ello", dijo el técnico visiblemente molesto por la pérdida de una de sus estrellas para la Eurocopa.

Pero no todas las ausencias destacadas de la Euro son debidas a las lesiones. También hay casos muy llamativos de jugadores que no disputarán el torneo por decisión de sus seleccionadores. En Inglaterra y en Alemania, dirigidos por Gareth Southgate y Julian Nagelsmann, respectivamente, se han generado las mayores polémicas al respecto.

Por ejemplo, el futbolista del Manchester City Jack Grealish se acabó cayendo de la convocatoria definitiva de Inglaterra tras aparecer previamente en la prelista. En el lado germano, el equipo anfitrión de este torneo, se ha prescindido de los servicios de todo un finalista de la última Champions League como es Matts Hummels.

La lista de lesionados

La lista de bajas importantes es larga. Volviendo a los lesionados, hay que destacar a otros dos casos de última hora como el neerlandés Koopmeiners y el polaco Milik. Ya se sabían desde hace tiempo otras ausencias como las de David Alaba, en Austria, o Lucas Hernández, en Francia.

La España de Luis de la Fuente se ha visto también afectada por las lesiones. Desde hace meses, se sabía que la Selección no iba a poder contar con dos culés, Gavi y Alex Balde, que eran fijos en las convocatorias hasta sus lesiones. Además, se sumó Isco Alarcón quien estaba en los planes del seleccionador para retornar al equipo luego de un largo periodo sin ser llamado.

La grave lesión de Gavi sufrida con la Selección Reuters

Los descartes más sonados

Southgate también dejó en casa a otras figuras importantes como Jadon Sancho, una de las revelaciones de la temporada en el Dortmund; Raheem Sterling, Reece James o Marcus Rashford, que han tenido un bajo rendimiento este curso. Tampoco estará Harry Maguire, el capitán, tras caerse en la prelista porque no iba a llegar al cien por cien físicamente.

En Alemania, Nagelsmann tampoco ha llamado a Serge Gnabry y Leon Goretzka, dos de las estrellas del Bayern. Un caso muy polémico es el de Thibaut Courtois, enfrentado con su seleccionador. El meta parecía que tampoco llegaría a la Euro por su grave lesión, pero acabó jugando la final de la Champions League con el Real Madrid. Locatelli es la ausencia destacada en la vigente campeona, Italia.

Pau Cubarsí, a la izquierda de la imagen junto a Luis de la Fuente y Álvaro Morata. EFE

España también tiene sus propios casos. Del que más se habló en los meses previos a la Eurocopa fue de Sergio Ramos. Además, De la Fuente tuvo que hacer tres descartes finales en la lista y estos fueron Pau Cubarsí -que sí irá a los JJOO de París-, Marcos Llorente y Aleix García.

Para acabar, hay más bajas destacadas de jugadores que no pudieron obtener el billete para la Eurocopa con sus selecciones. Al no clasificarse Suecia no estará, por ejemplo, Isak. Lo mismo ocurre con Noruega, siendo bajas estrellas como Haaland u Odegaard.