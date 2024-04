Por qué el Barça jugará hoy con un corazón blanco: el patrocinio de Karol G se impone en el Clásico

No es raro ver al FC Barcelona presentarse a jugar al Santiago Bernabéu con una indumentaria compuesta por los colores de la senyera. Ya ocurrió, por ejemplo en el encuentro de la temporada del coronavirus o también en 2022 el día en el que los catalanes asaltaron el feudo blanco con una goleada histórica.

Sin embargo, esa identidad con su tierra que siempre han defendido en el club azulgrana parece haberse perdido en los últimos tiempos. Más que perdido, lo que ha hecho es sustituirse. El año pasado ya jugaron con la primera equipación, la blaugrana, y este año volverán a hacer lo mismo.

Sin embargo, esto sucede por una cuestión meramente económica. El curso pasado, el club presidido por Joan Laporta lució en su elástica azulgrana un búho, fruto de una acción publicitaria con el cantante americano Drake, cuyo emblema es ese animal.

[Sentencia o resurrección: el Real Madrid y el Barça se miden en un Clásico que puede valer una Liga]

En el siguiente Clásico, el que se disputó en el Camp Nou, fue Rosalía la afortunada de poder lucir en la camisola del Barça con su 'Motomami'. En esta misma temporada, en el Clásico que se disputó en Montjuïc y en el que el Barça perdió por los goles de Bellingham, la lengua de los Rolling Stones presidió la camiseta del equipo culé.

Algo parecido ocurrirá este domingo. Y es que el equipo de Xavi saltará al césped del Bernabéu con una camiseta 'especial' en colaboración con la artista Karol G. El patrocinio de Spotify desaparecerá de la parte frontal de la camiseta para publicitar el logo de la cantante colombiana. Una colaboración por la que el Barça espera llevarse un 'pellizco'.

Los jugadores lucirán en el pecho un corazón de espinas con el nombre de Karol G en el interior. Este símbolo se debe a un tatuaje que lleva en su piel la artista, en uno de sus brazos, y del que hace tiempo explicó su significado: "Representa un momento de mi vida en el que me cuestioné mucho, me fortalecí y me debilité mucho. Fue un momento muy importante para mí en el lado personal, no en mi carrera".

La camiseta del FC Barcelona x Karol G se puso a la venta el viernes 12 de abril en las tiendas físicas Barça Store y en la tienda online del club catalán. Esta camiseta exclusiva tiene dos ediciones: por un lado la FC Barcelona x KAROL G Limited Edition' que tendrá una tirada de 1899 camisetas y tendrán un precio de 399.99€.

Por otro lado, la 'FC Barcelona x KAROL G Signed Limited Edition' será la más exclusiva que venda el club y es que sólo tendrá 22 unidades y costará la friolera de 2.999,99€. Estas indumentarias contarán con la particularidad de que estarán firmadas por los jugadores que disputen el Clásico de este domingo.

Sentencia o resurrección

Después del rush de emociones vivido en la última semana por culpa de la Champions League, el Real Madrid y el Barça se ven las caras este domingo 21 de abril en un duelo a vida o muerte por el título de Liga.

Un choque, que se juega en el Santiago Bernabéu, y en el que los de Xavi Hernández no pueden fallar. Su desventaja con el Madrid es de 8 puntos y, tras la celebración del partido, tan solo quedarán 18 en juegos. Perdiendo se ponen a 11. Ganando, a seis. Queda claro lo que necesita el conjunto azulgrana si no quiere cerrar de vacío esta temporada.

La misión para el Barça no será nada fácil. La mentalidad en el fútbol siempre desempeña un papel muy importante y en ese sentido ambos equipos están a años luz tras lo ocurrido en los últimos días. Los catalanes quedaron apeados de la Champions League tras ser remontados por el PSG, mientras que los de Ancelotti lograron el pase a las semifinales después de una eliminatoria frente al Manchester City, vigente campeón de Europa.

[Real Madrid - FC Barcelona, El Clásico de La Liga: horario y dónde ver en TV el partido de fútbol]

El Real Madrid tiene la oportunidad de dejar la Liga vista para sentencia. La presión no es tan grande como la que sí tiene su eterno rival. Todo lo que no sea una victoria, a poder ser por más de dos goles para recuperar el golaveraje particular después de perder el duelo de la primera vuelta (1-2) en noviembre, dejará al equipo de Xavi Hernández sin ningún objetivo en la temporada más allá de asegurar su participación en la próxima edición de la Champions.

Con todo, el Barça también tiene razones para la esperanza, ya que el cuadro catalán ha sumado 26 de 30 puntos posibles en LaLiga y es el único equipo de la competición que sigue invicto como visitante, con nueve victorias y seis empates.