Negreira no puede ser imputado, según su perito: "Es imposible que evoque un recuerdo fiable"

José María Enríquez Negreira no puede participar "en el procedimiento judicial como testigo o investigado". Esa es la conclusión de la perito que ha evaluado al vicepresidente de los árbitros y cuyo informe, al que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, ha presentado el abogado del excolegiado al juez Joaquín Aguirre.

Según la médica forense Esperanza L. Gómez Durán, Negreira ha sufrido "un deterioro progresivo en este último año" y "cumple criterios de demencia al menos desde septiembre de 2022". El excolegiado, investigado por haber recibido casi 8 millones de euros del FC Barcelona mientras ocupaba el cargo de vicepresidente del CTA, presenta "una afectación de las funciones psíquicas superiores".

El informe médico fue presentado en el Juzgado de Instrucción Nº1 de Barcelona el 2 de octubre de 2023. Sin embargo, un día después, el juez mandó "ampliar el dictamen" para esclarecer la "enfermedad mental que padece" y el "grado de imputabilidad". Negreira acudió al Instituto Médico Legal de Cataluña una semana después y sufrió una caída a su llegada que fue captada por las cámaras.

El vicepresidente de los árbitros habló con la médica forense sobre el procedimiento judicial en las diferentes sesiones presenciales y telemáticas. Según recoge la perito en su escrito, Negreira "comprende en términos generales la imputación pero no logra explicar en qué consisten exactamente las conductas presuntamente perpetradas por él". Esta es la única declaración, además de la realizada ante Hacienda, que el excolegiado ha hecho sobre los casi 8 millones de euros que percibió procedentes del FC Barcelona.

Nueva versión de Negreira

"Me imputan por llevarme un dinero que no me he llevado", afirma el vicepresidente de los árbitros en esas reuniones. Las notas de la perito aseguran que "construye al respecto un discurso desordenado". En una de sus visitas se centra en "si ha podido ver o no a un presidente del Barça" y explicada que "no recuerda haberle visto, pero que su secretaria lo ha confirmado".

Negreira asegura haber enviado "un email a los presidentes", pero después se desdice y afirma que "lo hizo un abogado". En su versión inconexa, el vicepresidente del CTA dice que en la Federación no se ha hecho nada en contra o a favor de nadie: "Se me caería la cara de vergüenza".

También habla de "un hombre que trabajaba para el Barça, pero no sabe si era directivo o no". Esta persona pensaba, según recoge la perito, que "los árbitros favorecían al Madrid" y decía que los colegiados "nunca" le habían dicho "ni buenas tardes".

En las visitas siguientes a la médica explicó que "ahora" había sabido que "todo tiene que ver con un constructor (Josep Contreras) y que éste podría haber usado su nombre sin su consentimiento". Negreira "no logra precisar detalles y afirma que nada tiene que ver él". Eso sí, sentencia que "ese hombre no es trigo limpio" y que "dicen que ha muerto". Contreras, exdirectivo del FC Barcelona, falleció el 25 de diciembre de 2022.

Por último, sobre el caso que lleva su nombre, afirma que "la prensa pone lo que quiere" y, según recoge la forense, culpa a los medios de toda la situación. Negreira aseguró que "está en seguimiento por la prensa" y que "han ido a preguntar cerca de casa si gasta mucho o poco". El vicepresidente de los árbitros durante 25 años aseguró que "le duele salir" en los periódicos y que ir a Barcelona le causa "estrés".

Conclusiones médico - legales

Las conclusiones médico - legales de Esperanza L. Gómez Durán son que "el cuadro de deterioro destaca una importante afectación de la memoria y que los "déficits" de Negreira "impiden su participación efectiva en este procedimiento judicial como testigo o como investigado".

La perito considera imposible que Negreira "llegue a comprender en su complejidad la imputación, pueda evocar un recuerdo fiable respecto a los hechos, con un discurso coherente y estructurado basado en lo vivido, ni que ejerza sus derechos respecto al interrogatorio".

Añade la doctora que "los déficits descritos no se consideran subsanables mediante una provisión de apoyos específica, resultan permanentes en el tiempo y son de carácter progresivo - degenerativo, por lo que no es previsible mejora al respecto".

"El necesario y deseable relato libre y espontáneo durante un declaración no puede producirse en personas, como el Sr. Enríquez Negreira, que presentan este nivel de dificultades de memoria", afirma el informe. Además, empeoraría "con el estado ansioso esperable en tales situaciones".

Este informe presentado por el abogado de Enríquez Negreira completará el realizado por el Instituto Médico Legal de Cataluña, el cual solicitó el juez Aguirre para evaluar la situación judicial del vicepresidente de los árbitros y su imputación.

