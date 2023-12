La 'revolución' Milei, sin éxito: los clubes argentinos rechazan la idea de poder ser sociedades anónimas

El fútbol argentino está inmerso en un proceso de cambio. O esa es, por lo menos, la posibilidad que le dio Javier Milei al deporte rey de su país después de concretar sus primeras medidas tras ser proclamado como presidente de la República Argentina.

El político comunicó este miércoles a la nación, a través de un mensaje en televisión que los clubes argentinos pueden convertirse en sociedades anónimas, si así lo quisieran. Esta medida está incluida en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que Milei pretende establecer "las bases para la reconstrucción de la Argentina". Concretamente, esta medida corresponde al número 27 referido a la modificación de la Ley de Sociedades.

"Estamos hablando de que el deporte tenga un incremento grande de inversión extranjera en el país, para eso hay que cambiar el sistema, que es optativo, ellos pueden tomarlo o no, por lo tanto, no es privatización, es el sistema inglés, dónde pueden optar o no sumarse a ese esquema", expresó la diputada Juliana Santillán este viernes a la salida de un encuentro con Guillermo Francos, ministro del Interior de la Nación.

[Las Sociedades Anónimas Deportivas, el modelo 'salvador' con el que el fútbol vendió su alma]

Agregó también que será para los que quieran hacerlo: "Los clubes que quieran crecer de ligas inferiores a superiores mediante el apoyo de empresarios internacionales van a tener la posibilidad y los que no, no", aclaró la legisladora nacional.

En distintas entrevistas realizadas en los últimos meses, Milei ha dejado clara su postura de impulsar esta transformación en los clubes una vez que fuera elegido, poniendo el ejemplo de lo que ocurre en otros países: "A mí me gusta el modelo inglés. No les va mal. Tienen clubes que cotizan en bolsa y todo (…) ¿A vos que carajo te importa de quién es el club si le ganáis a River 5-0 y eres campeón del mundo y todo? ¿O preferís seguir en esta miseria que tenemos, cada vez con fútbol de peor calidad? ¿Cómo nos va cada vez que salimos fuera de la Argentina?".

Una teoría que reafirmó hace escasas semanas, justo antes de la segunda vuelta de las elecciones: "¿Por qué restringir la posibilidad de tener clubes que sean sociedades anónimas? ¿Qué pasa si alguien quiere que su club sea como el Manchester City? ¿Cuál es el problema? ¿En qué afecta a las otras instituciones?"

Los clubes, en contra

Lo que parece evidente es que la gran mayoría de los clubes argentinos no quieren que haya una puerta abierta a esa opción. Así lo manifestaron en los comunicados que hicieron públicos en redes sociales. El de Boca Juniors decía: "Fiel a sus orígenes, respetuoso de los claros principios defendidos durante casi 120 años, Boca Juniors ratifica su carácter de Asociación Civil sin fines de lucro y la premisa de que nuestro club es de su gente, socios y socias que lo vuelven cada día más grande".

Otra institución importante del fútbol del país, River Plate, señaló que "siguiendo el espíritu de nuestros fundadores, rechazamos a las sociedades anónimas en el fútbol argentino. El Club Atlético River Plate es una Asociación Civil sin fines de lucro y siempre será de sus socios y socias, que son el sustento de estos 122 años de grandeza".

Imagen del último duelo entre River Plate y Boca Juniors EUROPA PRESS

Newell’s Old Boys ratificó "su posición histórica: la institución es de sus socios y socias. En tal sentido, nos pronunciamos enfáticamente en contra de las sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino". Y en similares términos se han pronunciado hasta un centenar de equipos.

El organismo que los agrupa a todos ellos, la Liga Profesional de Fútbol, emitió un comunicado donde resaltaba que "las instituciones pertenecen a aquellos que sostienen con sus aportes el funcionamiento de sus instalaciones", enalteciendo aquella vieja pero tan vigente frase: 'El club es los socios'.

Sigue los temas que te interesan