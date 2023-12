El duro relato de Sergio Rico tras despertar después de 26 días en coma: "Me costó hablar"

Sergio Rico sigue dando pasos en su recuperación. El portero español, que pasó 26 días en coma inducido tras sufrir un grave accidente el pasado mes de mayo, afronta con ilusión los próximos meses en los que espera seguir evolucionando para poder volver a jugar al fútbol.

El guardameta del PSG habló en la Cadena COPE sobre su milagrosa recuperación, sin ninguna secuela ni física ni psíquica, sobre su sensación al despertarse del coma o sobre su posibilidad de verle en los terrenos de juego.

"Cada día mejor. De momento sigo en Sevilla, aún no tengo el 100% del alta médica. Sigo en Sevilla por revisiones, por no coger aviones cada vez que tenga que venir", comenzaba contando el futbolista, que entraba por videollamada al Partidazo de Cope con un rostro alegre. El sevillano confesó que aún tiene limitada su día a día a "130 pulsaciones" y que "salgo a caminar, intentando retomar la fuerza de las piernas".

Sergio Rico no recuerda "absolutamente nada" del golpe del caballo y tampoco de sus 22 días en coma inducido: "Estaba sedado con fentanilo. Incluso en el proceso de que me bajaron la sedación, porque no me lo pueden quitar del tirón, no recuerdo nada de ese proceso", confesó a Juanma Castaño. Sí que recuerda algo más el día que se despertó y "el médico me preguntó quién era, por mi mujer, si la reconocía, no tenía voz suficiente y le dije 'mi mujer' de mala forma".

Vuelta al fútbol

Poco a poco, Sergio Rico sigue dando pasos favorables en su recuperación. Pero todavía queda lejos volver a vestirse de corto. Perdió mucha masa muscular y ahora trabaja en fortalecer su cuerpo: "Perdí casi 20 kilos. Pensaba en torno a 91-92 kilos, me quedé en 73. Sí, ahora he recuperado, ahora estoy en 88. Se me nota físicamente. Cuando salí del hospital, veo las fotos y digo 'madre mía'. Era un palillo".

"Ahora veo más fútbol que nunca. Veo al PSG y al Sevilla. Veo mucho fútbol, cuando estás entrenando día a día, con la presión de tu equipo, con partidos entre semana... no te da tiempo, acabas saturado de fútbol. Siempre decía que prefería ver una película, porque a mí lo que me gusta es jugar. Ahora, al no poder jugar, me lo estoy viendo todo", sumaba antes de admitir que aún no tiene fecha para volver: "Acato las normas de los que me han salvado la vida", afirmó.

[Sergio Rico recibe el alta hospitalaria después de 83 días ingresado tras ser golpeado por un caballo]

