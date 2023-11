Tomé, sobre los posibles regresos de Patri Guijarro y Mapi León: "Necesitamos jugadoras comprometidas"

Montse Tomé analizó la convocatoria de 25 futbolistas para enfrentarse a Suecia e Italia en los compromisos correspondientes para la Women's Nations League. Dos partidos donde las jugadoras buscarán lograr el pleno de victorias en la fase de grupos, lo que les haría estar un poco más cerca de los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

La técnica de la Selección femenina pudo contar finalmente con Alexia Putellas e Irene Paredes. Ambas jugadoras estaban en duda por problemas físicos, pero aún así Montse Tomé ha decidido llamarlas para este parón internacional. Tanto la centrocampista como la defensora estarán disponibles para sumar minutos en los partidos que jugarán el próximo 1 y 5 de diciembre.

Además, Montse Tomé también habló sobre los posibles regresos de Mapi León y Patri Guijarro. Ambas futbolistas tomaron la decisión de no acudir a la llamada de la seleccionadora, algo por lo que fue preguntada y abrió la puerta a ello asegurando "que lo valorarían".

Putellas y Paredes

"Son dos casos especiales, ya que hemos hecho seguimiento a todos los niveles. Hemos convocado a 25 futbolistas, aunque solo pueden ir 23. El lunes valoraremos la situación de cada y tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. Utilizaremos el sentido común y no forzaremos nada".

Ausencia Alba Redondo

"No pasa nada con ella. Tenemos la suerte de tener un amplio número de jugadoras que podrían estar. Mi staff y yo hacemos un gran seguimiento. También se lo hemos transmitido a ellas, que la jugadora 26 y 27 son muy buenas. Tenemos que elegir y esa ha sido nuestra elección".

Maitane y Esther

"Valoramos esta concentración con la máxima ambición. Esta es una competición muy especial. Sabemos que si ganamos a Italia podemos estar en esa semifinal y posteriormente en esa final que nos de acceso a los Juegos Olímpicos. En cuanto a Maitane, hemos visto sus partidos y la hemos felicitado. Es bueno que las jugadoras estén en las mejores ligas. Tenemos que elegir a 25 y son estas".

A dos partidos de los JJOO

"Si hacemos una valoración desde el inicio, es positivo como estamos ahora. Tener un contexto idóneo es lo mejor. Hay un gran talento y estamos con muchísimas ganas de empezar estar concentración. Primero contra Italia y después contra Suecia".

Probar cosas

"Afrontamos el partido como si fuera el último. Tenemos mucha variabilidad, jugadoras muy polivalentes. Esto es positivo porque pensamos en Italia y así ver qué necesitamos para ese partido. Lo mismo con Suecia. Nosotros no probamos, salimos con la idea de ganar. Queremos ganar y competir".

El Clásico

"Fue un gran ambiente de fútbol, con casi 40.000 personas. Ver a las jugadoras en ese contexto para nosotros es muy bueno. El Madrid sostuvo ese ataque del Barça, aunque luego fue donde las culés quisieron".

Lesión de Gavi

"Siempre tratamos de cuidar a la jugadora y no correr riesgos. Cuando una futbolista entra en un proceso de lesión, hay unos procesos que cumplir. Tengo a grandes profesionales al lado y estamos analizando la situación desde la parte médica".

Mapi León y Patri Guijarro

"En ese caso puedo seguir comentando lo que ya hablé anteriormente con otro compañero, hemos coincidido con alguna jugadora y la relación es normal".

Armonía en el equipo y Misa

"Creo que juntos podemos ser mejores y que para potenciar realmente el fútbol femenino tiene que trabajar cada uno dentro de su área. Hablamos de comunicarnos mejor y más, y se está cumpliendo. Sobre Misa, su rendimiento lo hemos valorado bien y seguimos trabajando con ella al igual que con todas las otras jugadoras".

Molestias musculares

"Yo no puedo valorar si el calendario se puede cambiar o no. Ahora los clubes que juegan Champions están en un proceso de miércoles-domingo-miércoles. Las lesiones son algo malo para todos, pero esto es fútbol. Quiero que haya las menos posibles y ya está".

Preparadas para volver

"Todo surgió y nos adaptamos con normalidad. La Federación se puso en contacto con UEFA y aseguró que había un error de conectividad. Lo siguiente es pensar que no puede volver a ocurrir. Lo siguiente es que no se vuelva a cometer, no podemos hacer nada más en cuanto a eso.

En cuanto a Mapi y Patri, los cambios se han dado y se están produciendo. Seguramente, dentro un tiempo todo se quedará atrás. Se ve y es evidente. Necesitamos jugadoras que quieran venir, porque es más fácil para nosotros".

Laia Codina

"Está para jugar este partido y ya ha ido convocada este último con el Barça. Su rendimiento no ha podido ser, pero está preparada".

Te pidan volver

"Son dos jugadoras que seguimos valorando y le hemos hecho un seguimiento. Los que llevamos 5 años aquí ya las conocemos. Seguimos respetando lo que nos han dicho. Si nos dicen de volver, habría que valorarlo".

