El CTA niega que haya una sala VOR oculta e incide en que solo quieren crear "sospechas interesadas"

El Comité Técnico de Árbitros ha asegurado que no existe ninguna sala VOR oculta en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. A través de un comunicado, el colectivo arbitral ha querido dejar claro que hay una "absoluta transparencia" en este aspecto e incide en que el espacio ha sido mostrado en "multitud de ocasiones".

Unas contundentes palabras que llegan para desmentir al árbitro Estrada Fernández. El colegiado, en unas declaraciones en Radio Marca, había insistido en que había una sala VOR paralela que estaba oculta a los clubes y LaLiga y que se utilizaba durante los partidos.

Según indicó Estrada Fernández es "una sala de operaciones que no viene reflejada ni en los estatutos de la Federación, ni en el protocolo VAR ni en nuestros contratos laborales". Una información que ha provocado la rápida respuesta del Comité Técnico de Árbitros para desmentirlo categóricamente.

Además, el Comité Técnico de Árbitros se ha encargado de reseñar que las informaciones vertidas por Estrada Fernández solo buscan un objetivo y no es otro que "levantar sospechas interesadas". Además, lametan que se "ponga en tela de juicio el comportamiento profesional e independiente del CTA y de los miembros que forman parte de este".

Comunicado completo

"Con el fin de desmentir categóricamente y aclarar alguna publicación reciente, queremos informar de que el espacio VOR de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de la Real Federación Española de Fútbol, que se ha mostrado en multitud de ocasiones tanto a los clubes profesionales como a los medios de comunicación en un ejercicio de absoluta transparencia, consiste en siete salas VAR cerradas, un espacio con cinco estaciones VAR y dos salas adicionales.

En la primera sala adicional, los técnicos del proveedor tecnológico Hawk-Eye se encargan de la gestión técnica de los partidos (preparación de los encuentros con la producción televisiva, gestión del software, control de los servidores, etc.).

En la segunda, denominada Sala de VAR reservas, se sitúa un árbitro VAR extra para cada uno de los partidos, cuyas funciones son realizar el seguimiento del partido y estar preparado para sustituir al VAR o AVAR en el caso de que hubiera un problema médico.

Esta persona facilita a la Comisión Técnica del CTA información inmediata de cualquier problema técnico que hubiera en los partidos o de incidentes extraordinarios (problemas meteorológicos, percances de público, etc.), pero NUNCA interaccionan con el VAR o AVAR del partido salvo, como excepción, para comunicarles que las líneas del fuera de juego enviadas a la producción televisiva no han sido mostradas en el programa, puesto que es ésta la que decide si quiere o no incorporarlas a su retransmisión.

La Liga tiene conocimiento de estos espacios desde el mismo momento de su creación. Es más, tanto el actual miembro designado por La Liga en el Comité Arbitral para la Competición Profesional, Arturo Daudén Ibáñez, como su predecesor, Antonio Jesús López Nieto, han visitado en reiteradas ocasiones estas salas y conocen perfectamente el uso que se hace de ellas.

Es también pertinente recordar que la existencia y uso de estas salas adicionales es habitual en competiciones internacionales de FIFA y UEFA, así como en las principales ligas europeas.

Finalmente, el CTA quiere recordar que las imágenes y los audios que se genera en la sala VOR durante el partido quedan registrados.

Lamentamos que, sin fundamento alguno y con el único objetivo de levantar sospechas interesadas, se ponga en tela de juicio el comportamiento profesional e independiente del CTA y de los miembros que forman parte de este.

Los servicios jurídicos de la Real Federación Española de Fútbol ya estudian cualquier declaración o acusación que atente contra la integridad de la competición".

