Boateng revela que tuvo que mentir para jugar en el Barça: "Tenía que decir que Messi era el mejor"

Kevin-Prince Boateng se convirtió en uno de los fichajes más sorprendentes del FC Barcelona en el mercado de invierno de 2019. Apenas disputó un puñado de partidos como futbolista culé, pero sin embargo ha reconocido que tuvo que 'mentir' para jugar con ellos hasta el mes de junio.

El delantero puso punto y final a su carrera deportiva este verano tras completar una larga lista de equipos en su haber. Destacan entre ellos el AC Milán, Portsmouth, Las Palmas, Fiorentina, Borussia Dortmund o Tottenham. Esta semana, el exfutbolista intervino en el pódcast de Rio Ferdinand, llamado VIBE with FIVE, y reveló una curiosa información de su paso por el Barça.

"Recuerdo que cuando llegué a Barcelona enseguida me preguntaron quién era el mejor jugador del mundo. Tuve que decir que era Lionel Messi, mentí. Fue una de las mentiras más grandes de mi vida", comenzó Boateng relatando sobre lo ocurrido al poco de aterrizar en el conjunto culé. Además, se encargó de asegurar que esa era la única manera de verle sobre el césped.

"Normalmente siempre digo la verdad, pero mentí porque era la única manera de vestir la camiseta del Barcelona. Lo siento por los aficionados del Barça, pero siempre apoyé al Real Madrid cuando era adolescente. Amo a Cristiano Ronaldo. Pero me dijeron que tenía que decir eso si no, no jugaría", se encargó de refrendar Boateng para explicar la situación a la que se tuvo que enfrentar durante su etapa en el club.

Además, también se encargó de reafirmar que no mantuvo una relación muy intensa con el astro argentino, ya que su carácter era mucho más introvertido que el suyo. Aún así, tuvo que darle todo su apoyo para poder jugar.

"Messi era el capitán, pero no hablaba mucho en el vestuario. Hablamos una vez en las duchas y me preguntó si era difícil marcar goles en Italia, porque Ronaldo estaba allí en ese momento. Demostró la rivalidad que tenía", declaró el futbolista ghanés.

Por otro lado, Kevin-Prince Boateng demostró todo el aprecio que le tiene a Cristiano Ronaldo, que es su gran ídolo por delante de Leo Messi. El exjugador se mostró muy crítico durante su intervención y señaló a Erik Ten Hag por su gestión en el Manchester United.

"Ten Hag tiene que irse del Manchester United, especialmente después de lo que le hizo a Cristiano Ronaldo y a todos los demás jugadores que están involucrados en discusiones con él. No tiene el nivel adecuado para entrenar al Manchester United. Imagínese la situación de tener a un goleador en la plantilla y simplemente lo despides", sentenció.

