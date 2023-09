Montse Tomé: "Nunca sentí que las jugadoras pidieran mi destitución; estaba con confianza"

Montse Tomé compareció antes los medios de comunicación en la previa del partido de la Women's Nations League entre España y Suiza. La seleccionadora nacional explicó sus sensaciones de cara al duelo, donde se juegan estar por primera vez en unos Juegos Olímpicos.

Sin embargo, la polémica semana vivida tras su controvertida convocatoria fue la protagonista principal. Tomé se encargó de asegurar que todo ha quedado atrás y se encuentran plenamente centradas en el partido que les enfrenta a la selección helvética.

También insistió en que no sintió que las jugadoras pidiesen su destitución como seleccionadora. Además, agradeció la llamada de Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes, para mostrarle todo su apoyo en un momento tan difícil como el vivido la pasada semana.

🗣️ @montse_tome: "Todas formamos parte de todo".



➡️ "Estoy rodeada de jugadoras que pueden darme juego asociativo, vertical..."#JugarLucharYGanar I #UWNL pic.twitter.com/vJ9Z9jJQod — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) September 25, 2023

Reestructuración

"No vi textualmente todo lo que han comentado estos días. Hemos crecido mucho en poco tiempo. Hemos ido evolucionando y nos hemos tenido que ajustar a ello. Estamos en un momento clave para que todo avance mucho más deprisa tras lo acontecido estos días. Espero y deseo que todo vaya hacia adelante".

Llamada de Víctor Francos

"Ha sido una llamada que agradezco. Hablé con Víctor Francos y es cierto que en momento así es importante. En ningún momento dudé y quizás había tenido poco tiempo para preparar. Sin embargo, me sentía fuerte y con confianza. Pues ya lo dije en su día nadie se esperaba una situación así. Creo que reaccionamos bien y agradezco las palabras de Francos. Es algo que se necesita".

Factor desequilibrante

"Siempre creo que cada partido es un mundo y los rivales cambian. Aquel partido se dio como se dio, empezamos perdiendo y le dimos la vuelta al marcador. Al final terminamos con un marcador favorable. Este lo hemos preparado con la misma capacidad y las mismas ganas. Quizás con cosas diferentes porque hemos analizado el encuentro. Todo puede cambiar en momentos y nosotros lo estamos preparando".

[Iceta, sobre la Selección femenina: "Lo que se hacía mal ya no se hará; ellas han dicho 'se acabó'"]

La capitanía

"Es algo que hablé con las jugadoras. Soy yo la que tomo las decisiones y en este caso decidimos por lo especial y extraordinario de esta concentración que votasen ellas. Salieron Alexia y Paredes. Es un gesto positivo que demuestra el compañerismo que hay en este grupo. Es un deporte colectivo donde tienen que primar este tipo de valores. Es un gesto que dice lo que ellas son".

Posible destitución

"En realidad nunca lo sentí así. No sentí que fuese algo que se solicitase. Quizás no logré transmitir lo que sentía. Me sentí fuerte y con confianza. Quizás sentarme aquí, siendo mi primera rueda de prensa, me hizo no transmitirlo todo. Lo que pasó no nos hacía felices, nos hacía sufrir. Una vez hemos podido realizar esas cosas que ellas pedían, es cuando se nos ha cambiado la cara y hemos podido ejercer nuestra profesión. Son los resultados los que mandan. Hay que afrontarlo con naturalidad".

Qué cambia con ella

"Me considero una persona con valores y con una capacidad de transmitir. Siempre he dicho que un entrenador tiene que transmitir lo que lleva dentro. Se ha podido ver mi visión de juego y cómo lo siento. Estoy rodeada de jugadoras que nos pueden dar un juego asociativo que se acerque a la fase rival. Es lo que trato de transmitir. Contamos con un grupo de jugadoras que tienen presión y que hay que ayudar a gestionar"

Ayuda para enfrentarse a los medios

"La ayuda que recibo de las personas de comunicación de la Federación me ayudan a dirigir el mensaje. Me gusta ser sincera y decir lo que pienso. Puedo sentir una cosa y la persona que está enfrente no puede controlar eso. Es una de las claves que pueda estar aquí. Ahora tenemos un último entrenamiento. Hemos hablado mucho con vídeos y las jugadoras han captado los conceptos súper rápidos. Los ejecutaremos mañana frente a Suiza".

Siguiente convocatoria

"Lo que pasará en la siguiente convocatoria tendré que hablarlo con ellas. Luego os enteraréis vosotros".

Mensaje a la afición

"Lo primero quiero agradecerles el apoyo. Hemos recibido cariño y eso es importante para las jugadoras. Verán a las futbolistas en acción y quiero que se acerquen a verlas. El público siempre es importante".

Sigue los temas que te interesan