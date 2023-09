Montse Tomé, la otra victoria de la Selección: una figura reforzada y sus guiños a las jugadoras

Las jugadoras de la selección femenina de fútbol no han sido las únicas que han pasado unas últimas jornadas de pesadilla. Es cierto que lo que ha rodeado a la reciente concentración de España de cara a los dos partidos de la Nations League ante Suecia y Suiza ha estado envuelto de un ambiente irrespirable, pero todo esto también ha afectado a otras personas y un ejemplo de esos daños colaterales es Montse Tomé.

La seleccionadora, recién nombrada tras la salida de Jorge Vilda a marchas forzadas después de proclamarse campeón del mundo en Australia, estrenaba su cargo en un contexto para nada cómodo. Nadie sueña con debutar en un puesto tan ilusionante como el de guía de la selección de su país en estas circunstancias, pero lo cierto es que Montse Tomé ha salvado la papeleta con nota.

Lo tenía prácticamente todo en contra, incluso el poco respaldo con el que contaba por parte de las propias jugadoras después de una convocatoria hecha 'a traición' y sin consultar a muchas de ellas, pero ha salido airosa de la trampa. Tomé es la otra gran ganadora de esa victoria de tanto mérito ante Suecia que encarrila el pase a la siguiente fase de la Nations League.

Comedida en sus palabras, aunque todavía una novel en las ruedas de prensa como máxima responsable de la Selección, evitó poner el foco sobre su persona. Se alegró del triunfo por las jugadoras, apuntó hacia ellas como culpables del éxito y quiso quitarse presión pese a que sabe que sigue estando en la cuerda floja.

Sin una gran revolución

La alineación por la que apostó Montse Tomé en su debut al frente de la Selección no tuvo demasiadas sorpresas. Optó por seguir una línea continuista y de las once titulares hasta nueve de ellas fueron campeonas del mundo con Jorge Vilda. Tan sólo Laia Aleixandri y Lucía García habían estado ausentes en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, por lo que el bloque se conocía a la perfección.

Esa fue una de las claves de la seleccionadora, que aunque sabía de la relación existente entre las futbolistas y el anterior entrenador, no quiso encabezar una revolución sino que eligió lo que ya venía funcionando sobre el terreno de juego.

El partido tuvo de todo. Desde fases más anodinas, especialmente en los primeros compases del encuentro, pasando por momentos de dominio total hasta llegar a instantes de máximo sufrimiento ante un rival de calidad. El choque, de hecho, se convirtió en una auténtica locura en la segunda mitad y la moneda pudo haber caído de cualquiera de los dos lados.

Montse Tomé y su cuerpo técnico hicieron alarde desde su presentación de ojear a los contrincantes al máximo para cada partido, y eso se notó en el choque ante Suecia. Pese a los momentos de zozobra, no se puede decir que Suecia fuera en el cómputo global superior a España y, de hecho, los dos goles de las suecas llegaron en dos fallos concretos de la defensa y la portera que nada tienen que ver con los conceptos.

Elogios a las futbolistas

Esta victoria es un gran impulso para Montse Tomé después de las horas que ha pasado desde que fue nombrada seleccionadora. Tras tantos rumores y una sucesión interminable de acontecimientos extradeportivos, ella y su cuerpo técnico tenían el anhelo de poder centrarse por fin en lo puramente futbolístico. Eso llegó y además con buen resultado.

Desde luego que la convocatoria que confeccionó no cayó nada bien en la gran mayoría de las futbolistas concentradas. Menos aún el hecho de que en rueda de prensa dijera que había hablado con ellas cuando en realidad tan sólo lo había hecho con unas pocas. Por eso, los rumores apuntaban a que ya estaba sentenciada, que no contaba con la confianza de las futbolistas y que no tendría más remedio que dejar su puesto después de los dos partidos de la Nations League.

Esta forma de ganar, después de las horas más complicadas que se han vivido en los últimos tiempos, refuerza sin embargo su figura y puede servir de pegamento con el grupo. Si la idea futbolística es buena y se dejan atrás las rencillas provocadas por la convocatoria, quizás pueda haber una comunión entre la plantilla y la entrenadora.

Es cierto que todavía algunas voces ven a Tomé como una sombra alargada de Jorge Vilda y las futbolistas no quieren a nada que recuerde al exseleccionador, pero la propia seleccionadora se encargó tras el partido de repetir la idea: "Ya dije que yo no soy Jorge Vilda".

Muchas de las respuestas que ofreció Tomé en la rueda de prensa posterior a la victoria contra Suecia apuntaron directamente a las futbolistas y a lo que se alegraba del triunfo por ellas. "Me alegro muchísimo por las jugadoras, a las que hacía tiempo que no había visto disfrutar tanto", dijo entre otros tantos elogios. La intención de acercarse a sus deportistas es, por lo menos, muy clara.

