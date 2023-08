Osasuna cae frente al Brujas y se complica en exceso su presencia en la Conference League

Osasuna no vivió su mejor noche en El Sadar. El conjunto pamplonica lo dio todo, pero se mostró demasiado errático y ramplón. Una situación que aprovechó de la mejor manera el Brujas para llevarse la victoria (1-2) en la ronda previa de la Conference League. Un resultado que complica a los españoles su presencia en Europa la próxima temporada.

El Brujas, mucho más efectivo de cara a puerta, golpeó por partida doble la portería defendida por Aitor Fernández. Los belgas demostraron su mayor experiencia en este tipo de partidos y se llevaron un triunfo que les hace soñar con disputar una competición continental de nuevo.

Olsen adelantó a los visitantes al cuarto de hora de arrancar la segunda parte. Chimy Ávila dio esperanzas e hizo soñar a Osasuna con su tanto a falta de poco menos de un cuarto de hora para el final, pero dos minutos más tarde De Cuyper iba a hacer que el triunfo se marchase para Bélgica.

Ahora, el equipo de Jagoba Arrasate está obligado a remontar si quiere volver a estar en Europa. El conjunto rojillo tendrá que viajar la semana que viene hasta Brujas para jugárselo al todo o nada y cumplir ese ansiado sueño de estar en la tercera competición continental.

Crueldad absoluta

Osasuna salió al partido contagiado de un Sadar que desde el inicio se mostró arrollador con una gran animación. El momento no era para menos. Los navarros volvían a disputar un partido europeo 16 años después de la última ocasión, situación única que quisieron aprovechar desde el primer minuto.

La segunda parte no pudo comenzar peor. Olsen hizo el 0-1 en una jugada con algo de fortuna. El danés sacó el látigo dentro del área para castigar a Osasuna. El balón se coló entre el palo y el portero del conjunto pamplonés. Todo pudo cambiar con el tanto en el minuto 78. Osasuna, fiel a su estilo de no rendirse nunca, encontró el premio del gol. Moncayola sirvió un centro medido que Chimy Ávila cazó por el cielo para poner El Sadar patas arriba.



El destino quiso que la alegría tan solo durase dos minutos. De Cuyper, fusiló la meta con un fortísimo disparo cruzado ante el que Aitor no dio respuesta. Finalmente, la fortuna no sonrió a los locales y la plantilla que dirige Arrasate se jugará su futuro dentro de una semana en Brujas.

Osasuna - Brujas

Osasuna: Aitor Fernández; Peña (Areso, m. 88), Catena, David García, Mojica; Torró (Ibáñez, m. 82); Rubén García (Budimir, m. 65), Moncayola, Aimar (Arnaiz, m. 65), Moi Gómez (Barja, m. 88); Chimy Ávila.

Brujas: Mignolet; Buchanan (Sabbe, m. 74), Mechele, Spileers, De Cruyper; Onyedika, Vanaken, Vetlesen (Odio, m. 88); Olsen (Nusa, m. 74), Thiago (Boyata, m. 74), Zickernagel (Skoras, m. 88).

Goles: Olsen 0-1 (m. 50), Chimy Ávila 1-1 (m. 78), De Cuyper 1-2 (m. 80).

Árbitro: Benoit Millot (Francia), asistido por Hicham Zakrani y Julien Aube. El colegiado mostró amarilla a Mojica y David García por parte rojilla. A Thiago, Olsen, Onyedika y Mignolet por parte visitante.

Incidencias: Partido correspondiente a la ida de la eliminatoria entre Osasuna y Brujas de Liga Conferencia disputada en el estadio El Sadar ante 21.985 espectadores

Sigue los temas que te interesan