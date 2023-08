Xavi, roja y enfado descomunal: "Si esto es un producto de LaLiga, es una vergüenza absoluta"

Xavi Hernández (Tarrasa, 1980) salió del Coliseum Alfonso Pérez tremendamente cabreado. El técnico azulgrana vio impotente cómo su Barcelona se dejaba los primeros puntos en el debut en Liga ante el Getafe (0-0) y, además, fue expulsado por roja directa.

Los vigentes campeones empiezan la temporada con un empate y no podrán tener a su entrenador en el banquillo en la segunda jornada, ante el Cádiz. El motivo de la expulsión fueron sus protestas al cuarto árbitro.

"El árbitro lo permite. No hay otra. Lo he comentado y me expulsan por eso. Si vendemos LaLiga y tenemos esto... no es positivo para nadie", dijo después del partido. Su molestia venía por las pérdidas de tiempo del Getafe y, según él, el juego duro de los azulones.

Xavi, que acabó viendo el partido desde uno de los palcos del estadio, no se contuvo frente a los micrófonos: "El otro día tuvimos una reunión con los árbitros y el primer cambio en la norma nos dijeron que iba a ser que entenderían más a los entrenadores. No tiene importancia mi expulsión. Importa lo que pasó en el terreno de juego. Lo intentamos de todas maneras, pero no hemos podido. Creo que merecimos ganar, pero no ha sido suficiente. Una pena. La responsabilidad la tiene el árbitro. No controla el partido, se le va de las manos", analizó.

Sus ataques a César Soto Grado, árbitro del partido, no quedaron ahí. Xavi no estaba de acuerdo con la expulsión de Raphinha en la primera mitad ni la mano de Gavi, revisada en el VAR, que anuló un penalti para el Barça en el descuento del partido: "No veo mano por ninguna parte. Si no son manos claras, no se pita. Eso nos dijeron. Ya no me gustó la reunión de los árbitros y hoy tampoco. Lo de hoy del tiempo es una vergüenza. Tiempo efectivo en el fútbol. Esto es ridículo. La mano es inventada", añadió.

"Si esto es un producto de la Liga es una vergüenza absoluta. Estoy muy enfadado", cargó contra la patronal tras no haberse completado siquiera la primera jornada del campeonato.

Respuesta de Bordalás

Las palabras del técnico catalán fueron respondidas por José Bordalás, entrenador del Getafe: "Son opiniones, no creo que Xavi le haga un favor a nuestra Liga cuando presumimos de que es de las mejores del mundo. La grandeza del fútbol tiene estas cosas, un equipo pequeño es capaz de sacarle un punto al Barcelona. No comparto y es una forma de justificar, obviamente, que no ha conseguido los tres puntos con un plantillón, con jugadores increíbles. No lo comparto ni mucho menos. No creo que le haga un favor a nuestra Liga. Tenemos que defenderla", zanjó el líder de los azulones.

