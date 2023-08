La Liga, patas arriba a tres días para el inicio: mala preparación por las giras, plantillas sin cerrar…

El fútbol está en constante movimiento. Al menos el de élite, ese espectáculo que hace tiempo que dejó de ser un deporte para convertirse en un auténtico negocio. Ya nada queda de aquel juego que otrora fue puro y que ha dejado paso a un mundo repleto de intereses económicos del que cualquiera, ya sean clubes, jugadores, agentes o instituciones, quiere sacar tajada.

Lo más llamativo que rodea esta temporada a La Liga es su fecha de inicio. Durante los últimos años se ha ido adelantando cada vez más el momento del arranque del nuevo curso. Si en los años 90 y anteriores todo comenzaba allá por el mes de septiembre, con el paso del tiempo agosto se ha ido convirtiendo en el momento elegido para dar el pistoletazo de salida.

En los últimos tiempos se convirtió en algo habitual compartir los días finales del último mes de verano con la competición, pero esta temporada va a ser todo mucho más exagerado. Este mismo fin de semana arranca la temporada 2023/2024 más pronto que nunca. El viernes 11 de agosto dos partidos alzarán el telón de una Liga que se extenderá hasta finales del próximo mes de mayo, una Liga que arrancará casi en pañales y de forma precipitada.

Morata, en un mano a mano ante el guardameta de la Real Sociedad durante el partido jugado en México. EFE

Las apreturas del calendario lo exigen. El próximo verano hay Juegos Olímpicos y Eurocopa, algo que condiciona por completo la confección de las fechas de esta campaña, pero sobre todo la disputa de tantos partidos en una temporada que cada vez está más cargada de encuentros hace que todo tenga que empezar cuanto antes.

Todo eso deja una serie de graves problemas a su paso que van a condicionar irremediablemente la temporada de todos los equipos. Las preparaciones seguramente no hayan sido las mejores, sobre todo por esas giras extranjeras que muchos clubes han hecho, y además una vez que arranque la competición todavía quedarán casi tres semanas por delante para que se cierre el mercado de fichajes, por lo que las plantillas podrían sufrir grandes modificaciones todavía. Muchos factores que ponen patas arriba la competición doméstica.

Plantillas sin cerrar

Es la eterna discusión que ahora se recrudece todavía un poco más si cabe. ¿Debería estar el mercado de fichajes cerrado en el momento en el que comienzan las competiciones? En los últimos años se ha convertido en todo un clásico que las plantillas no se cierren hasta última hora con varias jornadas ya disputadas, pero hay quien interpreta todo esto como una adulteración del juego. Y es que se puede dar la circunstancia de que un jugador arranque el curso en un equipo y pocos días después esté en otro diferente.

Hasta el 31 de agosto no se cierra el periodo de traspasos, lo que quiere decir que una vez que arranque La Liga todavía habrá casi tres semanas de margen para que los equipos puedan fichar o dejar salir jugadores. Habrá por lo tanto conjuntos que puedan reforzarse con un fichaje estrella a última hora, y otros que se queden colgados sin su mejor futbolista cuando apenas tengan margen de reacción para suplirlo.

La Liga arrancará con el culebrón Mbappé muy caliente. El Real Madrid está pendiente de saber qué es lo que pasa finalmente con el delantero francés, si se queda en el PSG o si finalmente puede llegar al Santiago Bernabéu. El tira y afloja del futbolista con su actual club es muy intenso y puede que no estalle hasta el último día de mercado, aunque su llegada sería un gran impulso para La Liga.

Entre los equipos punteros quien tiene una situación mucho más complicada es el Fútbol Club Barcelona. El conjunto culé todavía no ha podido inscribir en La Liga a sus nuevos fichajes y sus últimas renovaciones, por lo que el tiempo corre en su contra y no está nada claro que pueda llegar a tiempo para hacerlo. Ya el año pasado Koundé fue inscrito varias jornadas después, y este curso la entidad que preside Joan Laporta va por el mismo camino.

No obstante, en los contratos de las nuevas incorporaciones del Barça aparece una cláusula por la que los futbolistas pueden marcharse de Barcelona si finalmente no llegan a ser inscritos. Esa libertad, sin embargo, llegaría muy tarde y con las competiciones ya en marcha, por no hablar del gran inconveniente que supondría para los propios deportistas.

El Atlético de Madrid todavía tiene casos por cerrar como es el de la posible salida de Joao Félix, o también la marcha de Álvaro Morata. Eso podría hacer que los colchoneros se lanzaran de nuevo al mercado en busca de refuerzos. En definitiva, a estas alturas de agosto a todos los equipos de La Liga les quedan muchos deberes por hacer y cerrarán sus plantillas con la jornada 3 ya disputada.

Las giras de verano

Algo que también puede condicionar el rendimiento de los equipos en La Liga son las giras de pretemporada que cada vez hacen más conjuntos en la élite. Las estancias prolongadas en países lejanos para disputar varios encuentros amistosos por puros objetivos económicos se han convertido en un foco de lesiones y de malas preparaciones físicas.

En este verano, el caso del Atlético de Madrid ha sido seguramente uno de los más extremos. Los colchoneros han visitado hasta tres países diferentes en poco más de una semana, un ritmo de viajes nada recomendable para la puesta a punto de una plantilla que dentro de muy poco tiene que comenzar la pura competición.

Rodrygo se duele durante un partido de pretemporada. EFE

El Atleti primero viajó hasta Corea del Sur para disputar dos encuentros amistosos, uno contra un combinado de estrellas de la liga surcoreana y otro frente al Manchester City. Después, se subió de nuevo al avión para aterrizar en México, donde jugó otro amistoso ante la Real Sociedad, mientras que posteriormente se marchó a Estados Unidos para cerrar su gira jugando contra el Sevilla.

El Real Madrid y el FC Barcelona también han estado por Estados Unidos jugando además encuentros de alta intensidad para tratarse de una época tan temprana del año, el Valencia se marchó a Suiza, el Athletic a México, Escocia e Irlanda, el Betis a México, Estados Unidos o Alemania... Una cantidad ingente de viajes que restan tiempo de descanso y de preparación física.

Además, el inicio tan temprano de La Liga este año, a principios de agosto, hará que los partidos tengan que disputarse en horarios nocturnos para tratar de eludir el intenso calor, especialmente en algunas ciudades como Sevilla. Aún así, se esperan temperaturas cercanas a los 40 grados que pondrán en peligro la salud de los jugadores.

A todo ello contribuye un calendario que cada vez está más cargado, que tiene que dar cabida el próximo verano a los Juegos Olímpicos y a la Eurocopa 2024, y que próximamente acogerá una Champions League reformada con un formato en el que se disputarán muchos más partidos.

