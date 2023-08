Ousmane Dembélé vuelve a Barcelona y se entrena con sus compañeros

El culebrón de Ousmane Dembélé se está alargando más de lo esperado. El futbolista francés, a la espera de cerrar su fichaje por el PSG, acudió a la Ciudad Deportiva del Barça al filo de las 18 horas aplaudido por los aficionados que esperaban la llegada de los futbolistas.

Dembélé, que se encontraba desde el jueves en París para ultimar el acuerdo con el conjunto parisino, se vio obligado a volver a Barcelona este domingo para ejercitarse junto al resto de sus compañeros.

El francés quiso ser profesional y se presentó en la Ciudad Deportiva. Si no hay un giro dramático en los acontecimientos y si el club azulgrana no dice lo contrario, el francés seguirá en dinámica del conjunto de Xavi hasta que no haya un acuerdo definitivo con el PSG, que no debería demorarse mucho más.

PSG y Barça todavía siguen discutiendo asuntos burocráticos sobre formas de pago, plazos... y sigue sin haber luz verde. Un 'culebrón' que afecta a todas las partes, pero sobre todo a un Barça que necesita generar ese 'fair play' financiero para acometer inscripciones y nuevos fichajes.

En cualquier caso, es cuestión de horas el fichaje y, a pesar de que han salido informaciones sobre una macrooferta de Arabia, el de Évreux solo piensa en ponerse a las órdenes de Luis Enrique.

Un fichaje arriesgado

La llegada de Dembélé a París puede ser un gran negocio por el aspecto económico. Sin embargo, queda pendiente ver si el francés rinde como lo hizo en el Borussia Dortmund, algo que no ocurrió en el Barça.

El segundo fichaje más caro de la historia del Barça ha disputado 185 partidos en sus seis temporadas como culé, una media de 30 por campaña. En sus seis cursos como jugador del Barcelona ha anotado 40 goles y repartido 43 asistencias. Por poner en contexto, Vinicius ha conseguido esas cifras contando únicamente las dos últimas temporadas.

Además, el gran hándicap de Dembélé son las lesiones. Ha sufrido un total de 14 que le han privado de jugar 119 encuentros con la camiseta azulgrana. Es decir, se ha perdido el 36% de sus compromisos con el equipo catalán.

Será una incógnita su rendimiento en París pero, si despliega todo su potencial, el PSG se habrá llevado una 'ganga'. El francés completará un tridente de mucho nivel junto a Neymar y, presumiblemente Gonçalo Ramos. Está previsto que el futbolista portugués fiche en los próximos días por el PSG a cambio de 80 millones.

