Juan Antonio Lamberea, el Instructor que quiso sancionar injustamente a Fede Valverde

Juan Antonio Lamberea Unzueta, conocido entre sus más íntimos como 'Juantxo', es licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco y ejerce la abogacía en el bufete propio que fundó en 1987, Lamberea & Abogados. Este letrado fue el Instructor de la RFEF en el expediente incoado al jugador del Real Madrid, Federico Valverde, por una supuesta e inexistente agresión a Álex Baena

Finalmente, el Comité de Competición, siguiendo el mismo criterio adoptado por el juzgado penal ante el que el jugador de Villarreal había denunciado, decidió sobreseer y archivar al no haber quedado probada la comisión del hecho denunciado. Todo ello pese al ímprobo esfuerzo realizado por el Instructor 'Juantxo' para que Fede Valverde fuera duramente castigado con cinco partidos de suspensión.

La voluntad inequívoca de 'Juantxo' Lamberea por sancionar, sí o sí, a Federico Valverde le llevaron a redactar una propuesta de resolución en la que aplicaba la teoría de la "prueba indiciaria" de forma absolutamente contraria a como él mismo la había aplicado en un caso anterior, concretamente en el del supuesto insulto racista producido por Juan Cala a Mouctar Diakhaby en un Cádiz - Valencia. Este expediente, que también instruyó, quedó archivado tras concluir 'Juantxo' que no existía prueba alguna que acreditara que el insulto se hubiera producido.

Dicha forma de actuar contradictoria fue detectada por el Real Madrid, quien denunció tal actuación en el escrito de alegaciones que el club formuló ante el Comité de Competición y en el que también dejaba constancia que 'Juantxo' había tergiversado intencionadamente la declaración de Álvaro Odriozola. El jugador Real Madrid fue testigo de los hechos y negó que la agresión se hubiera producido. El propio Odriozola tuvo que realizar una segunda declaración que dejó retratado al Instructor.

Falsas insinuaciones al Madrid

Esa inequívoca voluntad de castigar a Fede Valverde llevó a que Juan Antonio Lamberea realizara en su propuesta de sanción unas gravísimas insinuaciones en contra del Real Madrid, al señalar que el club madrileño "sólo había aportado imágenes del párking y de uno de los pasillos, no del lugar de los hechos. Desconoce este Instructor si no había cámaras en el lugar donde se encontraba Valverde en el momento previo a la salida del párking", dando a entender que podrían existir otras imágenes no aportadas.

Tal insinuación indignó al Real Madrid, que denunció la misma ante el Comité de Competición, máxime por cuanto 'Juantxo' conocía que el club había tomado todas las medidas legales oportunas para preservar todas las imágenes existentes y facilitar las mismas tanto a la policía y al juzgado penal como al Instructor. Todo ello pese a que el Real Madrid no tenía obligación legal alguna de entregar las mismas a este último.

Adicionalmente, el contenido de tales insinuaciones determinaba, a juicio del Real Madrid, bien la existencia de un interés directo y personal de 'Juantxo' en el procedimiento (luego se averiguaría que el Instructor y su esposa asesoran a la Real Sociedad y que casualmente el quinto partido de sanción que proponía coincidía con el partido a disputar entre ambos clubes esta temporada), o bien una clara animadversión hacia la entidad madrileña, dado que si 'Juantxo' tenía alguna duda respecto a las ubicaciones de las cámaras podía haber acordado inspeccionar las instalaciones para llevar a cabo tal sencilla comprobación.

En su escrito de alegaciones ante el Comité de Competición, el Real Madrid calificó las insinuaciones del Instructor, Juan Antonio Lamberea (Juantxo), de "gratuitas, infundadas y temerarias".

El corporativismo entre órganos

Parece que los miembros de los distintos órganos disciplinarios de la RFEF mantienen un compromiso solidario con el grupo que se antepone a cualquier otra consideración, el denominado corporativismo como mecanismo de defensa colectiva inspirado por el temor individual a acabar siendo igualmente cuestionado.

El caso de 'Juantxo' y el de los miembros del Comité de Competición no podía ser diferente, sólo así se entiende la lapidaria frase contenida en la resolución dictada por dicho Comité y en la que acaban agradeciendo al Instructor su "sólido y motivado trabajo realizado". Eso sí, previamente le dicen que nada de lo que había hecho sirve: "La conclusión anterior determina que no resulte necesario entrar a considerar las distintas cuestiones planteadas en el pliego de cargos y en las alegaciones al mismo, sin perjuicio de que este Comité valore y aprecie el sólido y motivado trabajo realizado por el Sr. Instructor".

En este caso el verdadero, sólido y motivado trabajo hay que agradecérselo a la Magistrada del Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid que ha evitado que, en base a ese mal entendido corporativismo reinante en los órganos disciplinarios de la RFEF, el Comité de Competición sancionara injustamente a Federico Valverde por un hecho que no cometió, anteponiendo a la justicia el compromiso solidario del Comité de Competición para con 'Juantxo'.

En esta ocasión el Comité de Competición ha impartido justicia, pero no desde luego gracias a la labor de 'Juantxo', sino más bien pese al mismo, al que habría sido recomendable reprocharle su actuación desde la RFEF.

Contrario a sancionar conductas racistas

Resulta curioso que a 'Juantxo' le cueste proponer sancionar conductas racistas. Dejó sin sanción, al considerar que no existía prueba suficiente, el supuesto insulto racista que denunció Mouctar Diakhaby, curiosamente utilizando el argumento inverso al empleado en el caso de Fede Valverde.

También propuso el archivo del expediente sancionador al Real Valladolid en relación a los insultos racistas llevados a cabo por parte de aficionados locales contra Vinicius en el partido disputado el 30 de diciembre de 2022 entre el Real Valladolid y el Real Madrid (Expediente Procedimiento Extraordinario 257-2022/2023).

En dicho expediente, pese a constar grabaciones con los graves insultos proferidos por los aficionados locales a Vinicius, tales como "hijo de puta", "negro cabrón", "negro de mierda", "cabrón", y las onomatopeyas de mono "uh, uh, uh, uh, …", 'Juantxo', Instructor del mismo, propuso su sobreseimiento y archivo.

El Comité de Competición, sin duda agradeciéndole su "sólido y motivado trabajo realizado", acordó el sobreseimiento y archivo del expediente como proponía el Instructor.

Y es que tal decisión del Comité de Competición choca con la que el mismo tuvo con el Valencia por los insultos racistas proferidos en Mestalla por sus aficionados contra el mismo jugador del Real Madrid, Vinicius Jr., en el que aplicó una durísima sanción al club che y que posteriormente fue rebajada por el Comité de Apelación. La diferencia entre ambas decisiones, posiblemente, fue que 'Juantxo' no participó en la instrucción de la segunda.

El Instructor "estrella"

Dicen en el fútbol español que Juan Antonio Lamberea cuenta con el apoyo del secretario general, Andreu Camps. Éste, junto a José Luis Carretero (también miembro de los órganos disciplinarios de la RFEF) fundó el Máster de Derecho Deportivo de la Universidad de Lleida en el que 'Juantxo' es uno de los profesores.

La influencia de 'Juantxo' llega a tales extremos que no solo ha conseguido ser el Instructor "estrella", como se le denomina, de los órganos disciplinarios de la RFEF, sino que ha llevado a que otros miembros de su despacho también hayan acabado recalando en la misma. Así, dos de los socios de 'Juantxo' en Lamberea & Abogados, Toni García y Borja Osés García, han encontrado también acomodo.

Mientras que Toni García es miembro del Comité de Segunda Instancia de Licencia UEFA de la RFEF, Borja Osés García ejerce, al igual que Juantxo, como Instructor de los órganos disciplinarios de la RFEF.

La participación de los miembros Lamberea & Abogados en la RFEF es tan importante que Juantxo y Toni García participaron recientemente, como ponentes, en la segunda jornada del Curso Básico de Disciplina Deportiva en Fútbol organizado por la RFEF, si bien en el cartel a Toni García se le presentaba no como miembro de los órganos disciplinarios de la RFEF, sino como Inspector de Ética y Disciplina en UEFA.

En dichas jornadas se abordó el nuevo Código Disciplinario de la RFEF que Andreu Camps, personalmente, encargó redactar a Lamberea y Toni García.

La relación con ADESP

Este rol tan protagonista de 'Juantxo' sorprende en el mundo del fútbol, máxime teniendo en cuenta que Lamberea & Abogados asesoran a la Asociación del Deporte Español (ADESP), en la que Borja Osés García aparece como su asesor jurídico.

ADESP es una asociación creada e impulsada por Javier Tebas y Miguel Cardenal, a la cual la RFEF no pertenece y que está patrocinada por LaLiga. El propio Albert Soler, antes de cesar en su cargo en el CSD, firmó una subvención de 12 millones de euros en concepto de "capacidades digitales".

La noticia, destapada por EL ESPAÑOL, creó un gran malestar en el Gobierno y es que miembros del ejecutivo de Pedro Sánchez vieron desproporcionado destinar esa cifra tan alta a cursos de formación para deportistas tras lo que ocurrió con los ERE en Andalucía.

Llama la atención como el Comité de Competición tiene como Instructor "estrella" a un letrado que junto a su bufete asesoran a ADESP, a pesar de los problemas que el ente federativo del fútbol español ha tenido a lo largo de los últimos años con Javier Tebas, LaLiga y Albert Soler, el cual intentó inhabilitar a Luis Rubiales para hacerse cargo de la Federación a través de una gestora.

Por todo ello, la relación con 'Juantxo' y sus socios en Lamberea & Abogados, Toni García y Borja Osés García, es catalogada como "una amistad peligrosa" para la RFEF.

