Cristiano ha hablado de su hijo mayor, Cristiano Jr.

"Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. Soy duro con él. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come patatas fritas y él sabe que no me gusta", explicó. "Le digo que después de hacer cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene diez años", añadió después.