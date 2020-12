El Granada hace valer el tanto de Luis Suárez y se lleva los tres puntos del Martínez Valero

Victoria sufrida del Granada ante el Elche. Los de Diego Martínez fueron mejores durante todo el encuentro, pero les costó encontrar el gol, que llegó tras una buena jugada de Darwin Machís por banda derecha al filo del descanso. El centro al primer palo lo aprovechó Luis Suárez para batir al meta ilicitano [Elche 0-1 Granada: Narración y estadísticas].

En la segunda parte, el equipo visitante lo siguió intentando, en especial por mediación de Roberto Soldado, que estuvo muy activo durante todo el encuentro. El exjugador de Real Madrid entre otros tuvo varias oportunidades, pero no consiguió acerta. El Elche, que tuvo poco protagonismo en ataque, sumó una nueva derrota en liga.

Partido disputado el vivido en territorio ilicitano en el que el Granada fue el claro dominador a pesar de que no hubo demasiadas ocasiones. Sin embargo, los andaluces siempre le pusieron más intención y estuvieron mucho más cerca de la portería rival, aunque algo desacertados en la faceta goleadora.

A los 6 minutos de partido, el cuadro nazarí dispuso de la primera ocasión con un gran remate de cabeza de Rángel Herrera. El centro llegó desde la banda derecha y el jugador del Granada apareció con potencia para cabecear picado, pero el meta del Elche Badía respondió con una sensacional parada para rechazar el esférico.

Los de Diego Martínez cogieron la batuta del encuentro y mediante el control del esférico intentaron desequilibrar a su rival, aunque no llegaban hasta el área contraria con demasiada fluidez. La parte más positiva es que tampoco pasaban grandes apuros. Pronto, el cuadro local empezó a dejarse ver por la portería de Rui Silva para presentar tmabién sus credenciales a la victoria.

Su acercamiento más peligroso de los primeros minutos llegó con un centro desde la derecha que un defensor del Granada estuvo a punto de introducir en su propia portería. Tras el saque de córner, Gonzalo Verdú dispuso de una ocasión inmejorable al controlar con el pecho un balón dentro del área y disparar de volea con mucha fuerza, pero su disparo lo repelió con una parada sensacional Rui Silva. El Granada quiso responder también rápidamente con un acercamiento de Luis Suárez, pero su intento se marchó a saque de esquina.

Según avanzaba la primera mitad, el Elche fue sintiéndose más y más cómodo en el partido, cuajando sus mejores minutos. El Granada no le hacía daño con el balón y ellos sí creaban cierto peligro a la contra y con balones colgados. Sin embargo, en el minuto 42 llegó el primer, y único, tanto del encuentro. Jugada sensacional de Darwin Machís por banda derecha que se marchaba de su defensor y ponía un centro raso al primer palo. Allí aparecía en posición de '9' Luis Suárez que le gana la partida a su central y batía con un tiro potente y ajustado a Édgar Badía. El Granada tomaba ventaja.

Tras el paso por vestuarios, el partido perdió mucho ritmo. La segunda mitad no fue tan buena y vistosa como la primera, ya que el partido estuvo mucho más trabado, con continuas interrupciones que no dejaban a ninguno de los dos equipos coger vuelo. Esa situación le beneficiaba al Granada, que veía como su ventaja no peligraba y los minutos seguían pasando.

Luis Milla conduce el balón ante el Elche LaLiga

Soldado, incansable

Soldado, que estuvo muy activo durante todo el choque en busca del gol que todo delantero necesita, dispuso de una doble ocasión en el minuto 64. El delantero del Granada no acertó en ninguno de sus dos remates, ambos en semifallo, y su gran oportunidad de ampliar la diferencia se fue al limbo.

Los andaluces lo siguieron intentando y unos minutos más tarde dispusieron de una enorme ocasión cuando la defensa del Elche sacó bajo un remate de cabeza que se colaba dentro. Los de Diego Martínez ya veían el segundo en el marcador, pero tuvieron que seguir luchando por sumar los tres puntos con un solo gol de ventaja.

Soldado no dejó de intentarlo hasta el final, ya fuera de cabeza, con la derecha, con la izquierda y hasta de falta, pero no obtuvo su premio. Tampoco el Elche encontró el premio del gol, aunque no lo buscó con demasiada insistencia, ya que en la segunda mitad estuvieron ciertamente desaparecidos en la faceta ofensiva. De esta forma, el Granada sumó tres puntos muy importantes y se llevó la victoria del Martínez Valero.

Elche 0-1 Granada

Elche: Edgar Badía, Barragán, Gonzalo Verdú, Diego González, Josema (Sánchez Miño, 46'), Josan (Rigoni, 72'), Marcone, Fidel, Morente, Pere Milla (Raúl Guti, 46') y Lucas Boyé.



<strong>Granada: Rui Silva; Foulquier, Domingos Duarte, Nehu&eacute;n, Carlos Neva; Luis Milla, Yangel Herrera, Gonalons (Eteki, 88'), Machís (Quini, 88'); Luis Suárez (Antonio Puertas, 75') y Soldado (Molina, 80').

><br />Árbitro: Gonz&aacute;lez Fuertes (Comité asturiano). Mostró tarjeta amarilla a Josema, Sánchez Miño, Barragán y Diego González por el Elche, y a Gonalons y Puertas por el Granada.



Gol: 0-1, 42 Luis Suárez.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la décimo tercera jornada de la Liga Santander disputado en el estadio Martínez Valero de Elche a puerta cerrada. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Vicente Iborra fallecido, quien jugó en el Elche durante once temporadas y fue capitán del equipo subcampeón de Copa en 1969.