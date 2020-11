Messi y la despedida de un aficionado en su esquela por "hacerle disfrutar sus últimos años"

El fútbol es solo un deporte dicen muchos, especialmente aquellos que no lo sienten para parte fundalmental de sus vidas. El fútbol da muchas cosas, pero también las quita. Para los aficionados más sentidos, hasta resta años de vida por los sufrimientos que genera, las desilusiones, las tensiones. Sin embargo, bien llevado, puede hacer disfrutar hasta el extremo, especialmente con grandes jugadores como Leo Messi.

Esto es lo que ha pasado a un aficionado gallego del jugador argentino, al cual admiraba e idolatraba y con el que pasó sus últimos años de vida. No físicamente, pues este buen hombre no tenía el gusto de conocer a Leo, pero sí a través de la televisión, siguiendo sus hazañas y sus exhibiciones.

Messi, especialmente dentro del graderío culé, es de los jugadores más especiales que han existido siempre. Con una calidad tremenda y con gran capacidad para hacer gol, el argentino ha llevado a sus fans muchas veces hasta el éxtasis gracias a sus actuaciones y a sus innumerables recursos y conquistas.

Messi celebra un gol con el FC Barcelona La Liga

Más allá de gustos, nadie duda de que es un jugador excepcional, de una técnica y una valía superlativa y que ha alcanzado, junto a muchos otros, la cima del fútbol mundial. Por ello, cuando se trata de una calidad tan grande y de un deporte que va más allá del propio deporte y que trasciende la barrera de los sentimientos, algunos dejan anécdotas tan curiosas como la que ha protagonizado Juan José Mariño Padín, gallego y un enamorado del fútbol del argentino.

La despedida a Messi

Solo así se explica que se haya acordado de Messi en un mometo tan especial y extraño como es la muerte. Juan José quiso que en la esquela de su fallecimiento apareciera el nombre del '10' del Barça, quien, como él mismo afirma, "le ha alegrado sus últimos años de vida".

Juan José era natural de Vilaxoán, en Pontevedra, y falleció a la edad de 64 años, pero no lo hizo sin mandar un último mensaje al que ha sido su ídolo en estos últimos años. Además, destaca la devoción que sentía este aficionado pontevedrés por el jugador argentino ya que, a pesar de su edad y de haber visto a tantos y tantos futbolistas a lo largo de su vida, Messi parece haberle robado el corazón para siempre y haberse quedado guardado a fuego en sus recuerdos, los cuales se llevará para siempre como uno de los mayores tesoros que pudo crear en vida. Una prueba más de que el fútbol no es solo un deporte, o al menos no lo es para personas como Juan José.

