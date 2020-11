Diogo Jota y los otros ignorados por Simeone: los casos más oscuros de los 900 millones gastados

En la Premier League hay una nueva estrella. Es portugués y tiene 23 años. Su nombre es Diogo Jota y, hasta este verano, su experiencia en el fútbol inglés se limitaba a su paso por el Wolverhampton Wanderers. El Liverpool pagó más de 40 millones por él y ahora es el 'juguete' favorito de Jürgen Klopp. Quizás alguien recuerde su tímido paso por el fútbol español, aunque realmente nunca llegó a jugar un partido oficial con a las órdenes de Diego Pablo Simeone.

El Atlético de Madrid fue el primer grande que se fijó en Diogo Jota, que ahora es pichichi de la Champions League empatado a cuatro goles con otros como Erling Haaland o Álvaro Morata -curiosamente, con contrato con el Atleti pero que juega en la Juventus-. A principios de julio de 2016 firmó su contrato con el club rojiblanco. Tenía 19 años y procedía del Paços Ferreira, que se embolsó 7 millones de euros por el traspaso.

Su paso por el Atleti se limitó a algún amistoso de verano antes de regresar a Portugal para jugar cedido en el Oporto. Un año después se volvió a ir a préstamo, esta vez a los Wolves, y allí se quedó cuando en 2018 el club inglés pagó 14 'kilos' por su fichaje. Entonces, cualquier fan del Atleti podría pensarse que fue un negocio redondo al ingresar el doble de lo que costó. Ahora, viendo su explosión, alguno lamenta que el 'Cholo' nunca le diera la oportunidad.

El fichaje de Diogo Jota forma parte de los más de 950 millones que el Atleti ha gastado en los últimos 9 años, ya incluyendo los 15 'kilos' del más reciente de todos, Geoffrey Kondogbia. Ese tiempo corresponde a las temporadas completas que Simeone ha dirigido al equipo colchonero. Lo recaudado en ese tiempo es una cifra algo menor, 908 millones. Más de 100 millones gastados por año y entre ellos algún otro episodio negro como el de Diogo Jota, que no es el único.

Jiménez, otro 'lobo'

Cuando a Simeone un jugador no le ha encajado o no le ha convencido a primera vista, no ha funcionado. Como Diogo Jota hay más casos, aunque quizás no tan drásticos como el suyo. En los Wolves coincidió con uno de ellos: Raúl Jiménez. El delantero mexicano solo estuvo un año en Madrid (2014/2015) y con él también se dobló lo ingresado respecto a lo gastado, pero fue lejos de Simeone donde explotó.

Raúl Jiménez, en el Atleti EFE

Raúl Jiménez solo hizo un gol oficial en 28 partidos con el Atleti. Se iría al Benfica por 22 millones donde metió 31 goles, pero en los Wolves explotó. En Inglaterra ha marcado 48 goles en 107 partidos (casi uno cada dos partidos) y se ha revalorizado hasta volver a duplicar, esta vez, lo cobrado por el Atleti. A sus 29 años cuesta 40 millones y han sido varios los grandes que han tocado a su puerta.

Simeone no solo ha dejado escapar goles. En defensa está el caso de Toby Alderweireld. Fichado en 2013, solo jugó una temporada (22 partidos) en el Atleti. Luego vino una cesión al Southampton y después una venta al Tottenham por 16 millones (costó 7 dos años antes). Pero otra vez, su valor se fue multiplicando hasta alcanzar los 40 millones como jugador de los Spurs, donde aún sigue y se ha convertido en casi un emblema con 31 años.

Los otros 'borrones'

La lista continúa aunque con casos menos reseñables. Por ejemplo, Gelson Martins. Solo medio año en el Atleti tras costar 22 millones y luego una cesión y una posterior venta al Mónaco por 30. Su caso todavía no es comparable al de los anteriores porque no ha estallado, pero vuelve a dar señas del jugador que fue en Portugal y que nunca le permitieron enseñar en sus pocos meses en Madrid.

Diogo Jota y Santos Borré Atlético de Madrid

De menos millones son los últimos casos, los de Santos Borré y Guilavogui. El primero, que casualmente fue presentado a la vez que Diogo Jota, tampoco jugó nunca en el Atleti. Dos cesiones a Deportivo Cali (su club de origen) y Villarreal y luego venta por 3,5 millones (costó 5) al River Plate. Allí se ha revalorizado hasta costar 10 y se prepara para regresar a Europa más pronto que tarde.

Guilavogui, como Gelson, solo estuvo medio año en Madrid. Fichó del Saint Etienne por 10 millones y allí volvió en enero. Luego se marcharía dos temporadas al Wolfsburgo, que al final le fichó. En Alemania encontró la regularidad que nunca pudo tener en el Atleti y se ha mantenido como un jugador muy efectivo que podría haber sido mejor aprovechado por Simeone. Ellos son los los otros borrones de Simeone.