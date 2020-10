La UEFA responde al lanzamiento de la Superliga Europea

Josep Maria Bartomeu trascendía fronteras este martes no solo por su anuncio de la dimisión de la Junta Directiva del Barça, si no también por el hecho de poner en relieve que habían acordado la incorporación a una Superliga Europea que tendrán que votar los socios en la próxima asamblea. La UEFA no ha tardado en reaccionar y lo ha hecho desde su voz más reconocida, la de su presidente Aleksander Ceferin para la Agencia France-Presse.

"Hemos dejado claro en varias ocasiones que la UEFA se opone rotundamente a una Superliga. Los principios de solidaridad, ascenso, descenso y ligas abiertas no son negociables. Esto es lo que hace que el fútbol europeo funcione y la Champions League sea la mejor competición deportiva del mundo", explicó el máximo responsable de la organización europea después de menos de 24 horas de que se produjera el anuncio de Bartomeu.

La voz del que ya es expresidente del Barcelona puso en relieve que este concepto ya es una realidad entre los clubes europeos interesados. Después de que este mes se impulsara desde Inglaterra la propuesta de una 'European Premier League', llegaba otra confirmación de que la amenaza de una nueva competición está en camino y que competirá frente a frente con la Champions League. Cabe recordar que la ECA y la UEFA firmaron una modificación de esta competición para 2024.

En declaraciones para AFP, Ceferin deja claro que se niegan a "destruir" su competición reina y que una "Superliga de 10, 12 o 24 equipos tendería a ser inevitablemente aburrida" por el hecho de que siempre serían los mismos clubes. De esta forma, la UEFA avisa de su rechazo completo para que, si hay nuevos anuncios por parte de otros clubes, verán la misma cara por parte del organismo europeo que sigue amparando los torneos continentales.

La propuesta

El formato de la Superliga, según lo publicado, cuenta con el respaldo de grandes entidades bancarias. Sin embargo, organizaciones como la FIFA han querido desvincularse públicamente de la competición. Evitando cualquier tipo de polémica, desde el organismo mundial se especificó que su única intención en estos momentos era dar mayor visibilidad a los clubes del resto del mundo. "Lo que me importa no es el Bayern contra el Liverpool, sino el Bayern contra el Boca Juniors de Buenos Aires", explicaba Gianni Infantino al medio Aargauer Zeitung.

Todo esto surge en medio de unos cambios que la UEFA quiere aplicar en su máxima competición continental tras la experiencia de Lisboa. Ceferin desveló recientemente que a partir de 2024 se podría implantar una final a ocho como ha sucedido esta última temporada.

No es la única propuesta que se maneja. También se ha hablado de reformular el formato con el que quiere empezar la Superliga Europea. De esta forma, la actual Champions tendría 16 equipos clasificados que se enfrentarían entre ellos. Eso sí, se respetaría que se ganasen el derecho a través de fases de clasificación y que no fueran siempre los mismos clubes.

