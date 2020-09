El Getafe se lleva un disputado partido frente a Osasuna y debuta con victoria en La Liga

Victoria del Getafe de Bordalás en su primer partido de La Liga 2020/2021 tras vencer en casa un peleón Osasuna. Los azulones se llevaron los tres puntos gracias al gol de Jaime Mata en el minuto 55 en una de las pocas ocasiones claras que tuvo el partido. El tanto tuvo que ser revisado por el VAR, pero finalmente fue concedido y los jugadores madrileños pudieron celebrar su primera diana de la temporada [Narración y estadísticas: Getafe 1-0 Osasuna].

El choque no tuvo grandes ocasiones y no estuvo marcado especialmente por su juego ofensivo, ya que se trató de un partido ramplón, con demasiada lucha en el centro del campo y en el que no pudieron aparecer jugadores de talento. Debut positivo para el Getafe que quiere volver a aspirar a puestos europeos y derrota de un Osasuna que había vencido al Cádiz en la primera jornada.

