Ramon Planes: "No podemos hacer una disputa entre el Barça y Messi, ninguno lo merece"

Ramon Planes, secretario técnico del Barcelona, habló este miércoles durante la presentación de Trincao. Respondió casi en su totalidad a preguntas relacionadas con Leo Messi y su decisión de salir del equipo. Planes señaló que el objetivo es "construir un equipo en torno al mejor jugador del mundo -Messi-".

El anuncio de Messi

Fue una noticia importante. Lo que pensamos es en Leo Messi para el futuro del Barça. Construir el futuro, como estamos haciendo hoy. Un nuevo ciclo ganador junto al mejor jugador del mundo y de la historia. El Barça siempre vuelve con más fuerza. Nuestra idea es construir un equipo en torno al mejor jugador del mundo.

No quieren que Messi salga

No contemplamos ni ningún tipo de salida de Leo a nivel contractual. Queremos que Leo se quede. Hay que tenerle un respeto enorme. El futuro que nos viene es positivo. Hablamos de optimismo, de jugadores jóvenes, de otros con experiencia como Leo que han dado muchos pasos para construir este Barça. Leo le ha dado muchísimo al Barça y el Barça a Leo. Honestamente, desde pequeño se ve matrimonios entre grandes clubes y grandes jugadores y el matrimonio Leo - Barça ha dado muchas alegrías.

Estamos dedicando muchas horas en hacer una labor interna. Entiendo que sea una noticia importante, pero debemos trabajar internamente para buscar la mejor solución para el Barça y para Leo.

Alphonso Davies y Leo Messi durante el Barça - Bayern Reuters

Proyecto con Messi

Estamos trabajando en estas incorporaciones, como Pedri, Trincao y alguna más que vendrá, para hacer un equipo con juventud y ganador. Nos vamos regenerando. Siempre con buenos jugadores y con mucho respeto a los jugadores que han ganado tantas cosas. hay que tener mucho respeto. No podemos hacer una disputa pública entre Leo y el Barcelona porque ninguno lo merece.

Tensión con Messi

No hay ninguna división, en absoluto. Quien entienda de fútbol, quiere tener a Messi en su equipo y disfrutar de Leo. He tenido la oportunidad de disfrutarlo y es un placer enorme verlo. El Barça es un club ganador y queremos volver a ganar. Nada más.

Ramon Planes: "Queremos construir un nuevo ciclo ganador alrededor del mejor jugador del mundo" pic.twitter.com/BSsMVHIpHD — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 26, 2020

Las decisions de Koeman

El club, como he dicho, está trabajando internamente en el nuevo proyecto. Ronald Koeman ya comentó de que iba a trabajar desde el minuto uno y que iba a hablar con los jugadores. Ya ha hablado con muchos jugadores a nivel privado y son procesos internos. Hay que tener muchísimo respeto por todos los jugadores. Son momentos difíciles donde las decisiones son dolorosas. Tenemos una hoja de ruta, una idea con esos jugadores que nos pueden dar cosas.

Messi no se presentará a los entrenos

No nos ha comunicado eso. Entiendo vuestra inquietud por la información, es normal. Cualquier comunicación entre las partes tiene que quedar entre las partes y no ha sido así. No vamos a hacer una transmisión de esta situación por el respeto que merecen las partes. Hay que construir conjuntamente.

Una plantilla mejor

Luchamos con este objetivo. Es la labor de una secretaría técnica. Trabajamos con el cuerpo técnico para darle los mejores jugadores a la entidad. Ha pasado que miembros de la secretaría han sido criticados y el tiempo ha puesto en valor sus fichajes e incorporaciones. Es una labor ingrata. Los resultados, muchas veces, no son inmediatos. Estamos convencidos que todos los jugadores que hemos traído (De Jong, Lenglet...) tendrán mucho futuro en el Barça. Nuestra idea es trabajar cada año por una plantilla mejor.