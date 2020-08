Koeman, 'cazado' en Barcelona: aumentan los rumores sobre su fichaje como sustituto de Setién

El exjugador y entrenador es el último nombre que baraja el FC Barcelona para sustituir a Quique Setién. Koeman sería el encargado de calmar los ánimos en un equipo donde nadie tiene asegurada su continuidad tras desatarse una gran crisis deportiva al caer eliminados de la Champions.

Koeman se ha sumado a la lista de opciones que tiene el Barcelona. Y justo después de conocerse su nombre, el técnico se ha dejado ver en las inmediaciones del aeropuerto de Barcelona. 'Cazado' por las cámaras de El Chiringuito, las instantáneas no hacen más que aumentar los rumores sobre su posible futuro en Can Barça.

Justo este inicio de semana se tiene pensado llevar a cabo las diferentes decisiones anunciadas por Bartomeu. La directiva del Barcelona se reunirá y se darán los próximos pasos para iniciar una nueva etapa. El tema de los entrenadores será uno de los puntos más importantes y Koeman tiene posibilidades de salir.

Otro de los técnicos de los que se habló, por lo que gusta entre la cúpula culé, es de Pochettino. El argentino, sin embargo, tiene una hemeroteca criticando al Barcelona que no gusta ni a jugadores ni a aficionados. Por ello, Koeman sería la opción más coherente teniendo en cuenta su pasado culé y su respeto en la institución.

Setién, punto y final

Lo que es un hecho es que Quique Setién no continuará en el equipo catalán. El ex del Betis no ha conseguido ganarse la confianza de la directiva y su relación con el vestuario también ha dejado mucho que desear. La mala imagen dada en el final de La Liga, sumado al desastre consumado ante el Bayern, han puesto decantado su cese como técnico.

La decisión no es oficial, pero desde la directiva blaugrana lo han dejado caer. El propio Bartomeu, que habló tras la derrota ante el Bayern, transmitió que se iban a producir importantes modificaciones en el equipo consecuencia de las decisiones tomadas. Sin embargo, llamó la atención que el máximo mandatario culé destacara que estas decisiones habían sido tomadas antes de la Champions.

Quique Setién en el banquillo durante el partido del Barcelona EFE

Setién, pese a todo, era consciente de que sus días en el Barcelona llegaban a su fin. También después de la derrota, en el primer análisis realizado, llamó a la reflexión y dejó en el aire su continuidad. Una decisión que, según recalcó, no dependía de él.

"Hay una frustración enorme y solamente queda sacar conclusiones y tomar decisiones que haya que tomar pensando en el futuro. El Barcelona es un club tan grande que esto le hace mucho daño. Algo seguramente habrá que cambiar", destacó nada más finalizar el encuentro.

Unas palabras que sonaron a despedida y que colmaron el vaso. Setién se despedirá del Barcelona sin ningún título, segundos en La Liga y con la mayor goleada recibida por el club catalán en la Champions League en toda su historia.

