Simeone: "El Atlético sin el mejor Costa pierde opción en ataque"

El Atlético de Madrid visita al Levante en el partido correspondiente a la jornada 31 de La Liga. En la previa del encuentro, Diego Pablo Simeone ha comparecido en rueda de prensa para analizar el choque, así como los cambios visibles que se están llevando acabo en el campeonato doméstico por el coronavirus y el parón de tres meses sin fútbol.

Uno de los nombres propios de la comparecencia de 'El Cholo' ha sido el de Diego Costa. Hace ya una semana que se le preguntó por la opción de ver al hispano-brasileño compartiendo ataque con Álvaro Morata. "Pasó solamente siete días de lo que hablamos. Pasaron tres partidos, pero diez días solo como mucho", ha apuntado el técnico argentino.

"Las dos partes se necesitan. Costa sin el equipo no puede ser Costa y el equipo sin el mejor Costa pierde opción en ataque. Ojalá podamos seguir como ha arrancado esta vuelta al juego", ha añadido sobre el delantero y si es este el que necesita más al equipo o al revés, si es el Atlético el que necesita más a Diego Costa.

Joao Félix y Diego Costa celebran el gol del portugués con el Atlético de Madrid en La Liga Reuters

Un gol en tres partidos

"Está claro que errores van a haber, todos los equipos los cometen. Como venimos comentado, después de la preparación en verano hay amistosos que hoy no se producen y hay que intentar llevarlo para delante, estar concentrados, con la seguridad que mejor podamos dar al equipo. Hemos estado rotando y sigo convencido de que la fortaleza del equipo es la condición emocional del grupo y si el grupo tiene claro como viene desarrollando con hechos cual es el objetivo será el camino para llegar al objetivo del club".

Análisis del rival

"No me meto a valorar ese tipo de situaciones, valoro lo que he visto. En los tres partidos que ha disputado siempre ha tenido rivales que se jugaban mucho y respondió muy bien en los tres partidos. Tienen un medio que juega con fluidez, tiro de media distancia y delanteros con distintos registros. Gente rápida, que va bien por arriba, ágil en espacios cortos como Roger y tendremos que llevar el partido a donde más nos conviene".

Cinco cambios

"Me parece que le da mayores posibilidades de juego sobre todo a los futbolistas. La gente que disfruta del juego necesita ver más opciones y posibilidades. Hay gente que por tres cambios no puede entrar al campo y con esta opción estamos descubriendo algo novedoso. La gente verá si es conveniente o no, yo creo que para el espectáculo hay más gente fresca y eso no depende de nosotros".

Tiempo de hidratación

"Creo que es más un stop para parar el partido si la temperatura es alta. Cuando se juega de noche no creo que aparezca esta situación, no sé si se tiene que hacer siempre o depende del árbitro. El otro día paramos en Pamplona y hacía frío, no sé si es obligatorio o no".

Los jugadores del Atlético de Madrid atienden a Simeone durante un descanso de hidratación ante el Valladolid LaLiga

Gestionar cada partido

"El mejor plan es ganar, a partir de eso todas las visiones siempre son mas optimistas y positivas, considero que lo mas importante en este proceso es ganar".

Igualar a Aragonés

"No lo sabía. Ya lo he dicho un montón de veces, no me detengo en el camino que estamos transcurriendo. No es momento para detenerse y mirarse en el espejo, simplemente es trabajar, ganar, llegar al objetivo y preparar de la mejor manera lo que vendrá después que será la Champions".

Evolución de Joao Félix

"Joao Félix es un jugador diferente, como ustedes siempre lo han valorado. Lo hemos visto en los entrenamientos y en los partidos y seguramente cuando crezca en su ocupa de espacios para estar más tiempo en lugares más determinantes para el equipo seguirá evolucionando, porque tiene visión de juego, disparo, tiene uno contra uno, tiene todas las situaciones importantes para poder asistir o poder romper un partido. No tengo ninguna duda que la ocupa de lugares dentro del sitio más importante para desarrollarlo en su crecimiento en el juego vendrá a que crezca más todavía como futbolista".

[Más información - Simeone: "Con el tiempo, Morata y Diego Costa podrán convivir"]