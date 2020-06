El dolor del padre de José Antonio Reyes en el aniversario de su muerte: "¿Cómo vamos a estar?"

Francisco 'Curro' Reyes ha hablado en el homenaje a su hijo el día del aniversario de su triste fallecimiento en el accidente de tráfico que sufrió José Antonio Reyes en la autovía que une Utrera y Sevilla cuando regresaba de Almendralejo de un entrenamiento del Extremadura. En ese mismo coche también perdió la vida el primo del futbolista, Jonathan Reyes, y salió malherido otro primo, Juan Manuel Calderón.

El padre de Reyes se ha derrumbado delante de las cámaras de Deportes Cuatro. "¿Cómo te crees que vamos a estar?. Lo siento cualquier día y los demás lo mismo. Cualquier día es igual. Ojalá no estuviera aquí ahora mismo. Estoy aquí haga calor, frío, llueva... Me estoy aquí todo el rato con él. Es lo único que me alivia un poco", expresó entre lágrimas Francisco Reyes.

El club del pueblo sevillano, el Utrera CF, y el Sevilla CF han ofrecido un homenaje en el cementerio de la localidad donde nació José Antonio Reyes. A este han acudido tanto el padre del futbolista, como el presidente del club de la capital del Guadalquivir, José Castro, y el responsable de la entidad local, Antonio Camino. Estos hicieron una ofrenda floral para el recuerdo del que fuera canterano de los dos clubes.

◘◘ El corazón encogido... Las lágrimas del padre de Reyes en el primer aniversario de la muerte de su hijo. Vemos el dolor de su familia a las 14.59 en #DeportesCuatro pic.twitter.com/Hv5GlbU8HH — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) June 1, 2020

Desde su fallecimiento, la familia Reyes no ha aparecido demasiado en público debido al inmenso dolor con el que viven. Sobre todo en el caso de la madre del futbolista, a la que no se le ha visto en ningún momento. Curro sí ha aparecido esporádicamente, pero siempre sin poder evitar las lágrimas.

