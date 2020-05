Iker Casillas, 1 año de su infarto: "Ha tenido terror, drama y cierta dosis de ciencia ficción"

El 1 de mayo de 2019 se produjo una de las noticias más impactantes del año en el fútbol español. Iker Casillas sufría un infarto durante un entrenamiento del Oporto y este viernes se cumple un año de aquello.

El todavía guardameta del club portugués se ha apresurado en redes sociales para recordar un día tan especial que le cambió la vida.

Casillas ha compartido con todos sus seguidores una foto en la que aparece mirando hacia el horizonte, como si en busca de futuras metas estuviera.

Añade un mensaje esperanzador, ilusionado por ganar su partido más duro. Explica además toda esa marabunta de sentimientos que ha sentido a lo largo de este año.

"Y así, sin darme cuenta, un año. No soy de los que mira el camino recorrido. No suelo alardear de las cosas que han salido bien pero en esta ocasión me siento contento por haber superado un gran obstáculo en mi vida. Ha sido, sinceramente, emocionante. Ha tenido terror, drama y ciertas dosis de ciencia ficción. ¡Y por supuesto, humor!".

[Más información: El año más difícil de Iker Casillas: del infarto que le 'retiró' a su candidatura a la Federación]