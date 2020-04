La FIFA estudia la opción de sacar tarjeta por escupir a los futbolistas

La Ligue-1 ha sido la primera de las grandes ligas europeas que confirma la cancelación de lo que resta de temporada 2019/2020 después de la decisión tomada por el Gobierno galo. Otros campeonatos como la Premier League, la Bundesliga, la Serie A, así como La Liga en España permanecen atentos a todas las novedades para tomar una decisión definitiva.

Desde la UEFA han puesto el 25 de mayo como fecha límite a las ligas europeas para saber si podrán finalizar o no lo que les queda para acabar los campeonatos. Mientras, en la FIFA también trabajan para la vuelta del fútbol tras el coronavirus. Una de las medidas que se barajan es la de amonestar a aquellos futbolistas que escupan en el campo.

Michel D'Hooghe, jefe médico de la FIFA, aseguró en Daily Mail que es una opción que está sobre la mesa: "Esta es una práctica común en el fútbol. No es muy higiénico y es una buena forma de propagar el virus, así que cuando volvamos al fútbol creo que deberíamos evitarlo al máximo. La pregunta es si eso será posible. Quizá se pueda enseñar una tarjeta amarilla. Esta es una de las razones por las que debemos tener mucho cuidado antes de comenzar de nuevo".

Marcus Rashford durante un partido entre el Manchester United y el Norwich City REUTERS

The Telegraph también recoge declaraciones de D'Hooghe sobre el tema: "Si escupir no era algo higiénico antes de la pandemia ahora lo es mucho menos porque es una acción potencialmente peligrosa para la salud de los demás, no es en absoluto una acción aséptica".

Tarjeta por escupir

El Reglamento ya sanciona a aquellos jugadores que escupan, pero, eso sí, cuando lo hagan contra un rival. Por esto, los futbolistas ven la roja, pero ahora la amonestación englobará también a los profesionales que escupan al césped para prevenir así el contagio del Covid-19.

