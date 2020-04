Moyano, capitán del Valladolid: "Si sigue gente muriendo, ni podemos ni debemos jugar"

El coronavirus sigue dejando día tras día muchos contagios y muertes en todo el mundo, especialmente en España. Todo ello ha hecho que las grandes competiciones estén paradas a la espera de que se reanuden si el Covid-19 lo permite.

La Liga es una de esas competiciones que aún no tiene fecha de vuelta. Todo puede pasar incluso que no vuelva a disputarse, algo que aceptarían muchos jugadores si la salud está en peligro.

El capitán del Valladolid, Javi Moyano, ha hablado sobre el "paso al frente" dado por los jugadores al rebajarse sus nóminas un 17 por ciento para proteger al resto de trabajadores del club.

Javi Moyano

Según ha explicado, a través de la web de la entidad, los jugadores no están al margen de todo lo que está pasando. "El club necesitaba de la colaboración de la plantilla y era el momento de dar un paso al frente como tantas veces lo han dado los aficionados por nosotros y para proteger al resto de trabajadores".

"Hay muchas personas detrás, con sus familias, y dentro de la plantilla siempre se ha sido consciente de que a toda esa gente, que trabaja en la sombra, había que protegerles. La mejor manera de hacerlo era llegar a un acuerdo con el club para, de este modo, evitar un ERTE", ha indicado.

El regreso del fútbol

"Me cuesta mucho hablar de fútbol y de retomar los entrenamientos colectivos. Es un número muy elevado como para hablar de otras cosas. Queremos terminar la competición porque sería lo más justo, pero tenemos claro que no puede ser a cualquier precio. Mientras siga gente muriendo, mientras haya riesgo real de que podamos caer contagiados alguno de nosotros no podemos contemplar esa posibilidad, ni moralmente debemos".

"El fútbol mueve mucha gente y seguro que el Gobierno es consciente de todo esto y, hasta que no vean la situación totalmente controlada, no van a poner en riesgo la vida de ningún ciudadano".

[Más información: Lariño, de médico del Dépor a voluntario en un hospital: "Es duro pasar de Disney a la guerra"]