Omar Mascarell regresa al Schalke tras pasar la cuarentena en España: "Aquí se lo toman en serio"

A Omar Mascarell le pilló la crisis del coronavirus en su tierra, en Tenerife. El futbolista del Schalke 04, y también su capitán, sufrió una lesión en el aductor y su temporada se dio por terminada poco antes de que llegara el parón. Esta semana ha vuelto a Alemania, donde clubes como el suyo ya han vuelto a entrenarse bajo muchas precauciones.

EL ESPAÑOL ha entrevistado al centrocampista español a través de una videollamada. Cuenta lo que se ha encontrado en Alemania, donde la situación es diferente a la que se vive en España. Su nombre fue noticia recientemente al proponer a sus compañeros rebajarse el sueldo para ayudar al Schalke a sobrevivir ante los problemas económicos provocados por el Covid-19.

Omar cuenta cómo surgió esta idea y cómo ha sido la vuelta a los entrenamientos. Confiesa que echa de menos el fútbol español, pero su presente está en la Bundesliga, donde admite que es muy feliz. "Creo que he encontrado mi sitio", asegura.

¿Qué tal estás llevando la cuarentena?

"Me pilló justo en Tenerife con mi familia. Es duro porque al final estamos pasando una situación muy mala para todos, pero con ganas de que esto acabe lo antes posible y haga el menor daño posible. Que todo vuelva cuanto antes a la normalidad".

Sufriste una lesión en el aductor que te obligó a decir adiós a la temporada y te recuperabas en tu casa, en Tenerife. ¿Cómo fue el proceso en el confinamiento?

"Tengo a mi 'fisio' allí. Venía a mi casa a tratarme y poder trabajar un poco en ejercicios y llevarlo lo mejor posible. Durante el día tranquilidad. Estar con mi madre, con mi hermano, pasar todo el tiempo juntos... Que yo vivo fuera y el estar en el día a día con ellos se agradece. Ellos están bien y me pude volver a Alemania más tranquilo".

Viajaste esta semana a Alemania para seguir allí con tu recuperación. ¿Ha sido caótico volar de un país a otro?

"En teoría tenía que viajar el martes y al llegar al aeropuerto, de tantos alemanes que había allí y al solo mandar un avión, tuve que quedarme en Tenerife. El vuelo ya iba completo. El miércoles volví a intentarlo y me sacaron un vuelo para ese mismo día y ya sí pude volver. Volví a Colonia y de ahí a mi casa. Un poco caótico todo".

La gente en Alemania se lo está tomando en serio. No ves grupos de persona, salen de trabajar y se van para casa...

¿Qué te has encontrado en Alemania? ¿Es muy diferente la situación allí?

"Un poco sí. La gente es consciente de la situación, pero no es como en España. Aquí si pueden salir a la calle o hacer deporte. No se puede ir en grupos de más de dos personas y si van dos personas deben mantener la distancia de seguridad. En supermercados, farmacias, etc. igual. Los restaurantes están cerrados, pero se puede salir a la calle. Incluso si tienes hijos puede salir con ellos a pasear.

Quieras o no es un poco más llevadero que allí en España. Todo esto puede cambiar en cualquier momento porque la situación es muy difícil".

¿Se ha manejado mejor la crisis del coronavirus en Alemania que en España?

"No sé si mejor, porque nosotros también pasamos ese momento en el que decían: 'Quédense en casa, pero no es obligatorio'. Aquí no ha pasado todavía -el confinamiento obligatorio-. Veremos si con lo que se ha dicho funcionará o llegará el día en el que haya que quedarse en casa y no salir.

Si pienso que la gente se lo está tomando en serio. No ves grupos de persona, salen de trabajar y se van para casa... La gente lo está respetando bastante y creo que no hará falta a llegar a llegar al extremo ese de quedarse en casa".

El Schalke 04 ha vuelto a los entrenamientos. ¿Qué precauciones se toman?

"Estamos entrenando en grupo de dos. Vamos al estadio en diferentes horarios y nos cambiamos en diferentes vestuarios también. Se puede salir al campo y haciéndolo un poco más llevadero de esa manera también para poder tocar un poco de balón. Es muy complicado tener el ritmo de los entrenamientos de antes y eso se pierde con el tiempo".

¿Por qué has vuelto a Alemania? ¿Cómo es tu recuperación allí?

"Al estar lesionado, es un poco mejor para mi. Voy al estadio por la mañana, me trato con el fisio y entreno con el recuperador. Estamos solo los dos. Es mucho más llevadero. Puedo entrenar, utilizar el gimnasio y también el campo. Tengo todas las posibilidades para recuperarme mejor y lo antes posible".

Alemania lleva la iniciativa para que el fútbol vuelva cuanto antes. ¿Cuándo regresará la Bundesliga?

"Oficialmente está suspendida hasta el 30 de abril, pero todo el mundo piensa que se puede alargar. La idea en Alemania es reanudar la competición en la primera o la segunda semana de mayo. Todo puede cambiar y que se haga más tarde. La idea es esa y se empezará sin público. Esto podría durar hasta final de año. Se está peleando para intentar empezar lo antes posible.

¿Las rebajas salariales? Fue fácil, todos los compañeros estaban dispuestos a ayudar

Como capitán, sugeriste una rebaja del 30% del sueldo de la plantilla que se llevó a cabo. ¿Cómo surgió esta iniciativa?

"Cuando se anunció que se pararía la liga por el coronavirus, nosotros sabíamos que el club pasaba por una mala situación, no solo por el virus sino ya anteriormente. Con esto ya sabíamos que sería una situación crítica para el club. Los capitanes nos pusimos en contacto y hablamos en cuanto a qué soluciones tomar. Fue fácil, todos los compañeros estaban dispuestos a ayudar, a arrimar el hombro. Nos pusimos en contacto con el club y fue cuestión de días en llegar a una solución.

Ni siquiera has completado tu segunda temporada en el Schalke y ya eres su capitán. ¿Cómo es eso?

"A mi me cogió de sorpresa. Venía de hacer dos muy buenas temporadas en el Eintracht, llegué al Schalke con mucha ilusión. Pero bien el año pasado no fue fácil para mi. Con el primer entrenador que tuvimos no tuve la continuidad que esperaba y después empecé a jugar todos los partidos. Esta temporada, el nuevo cuerpo técnico confió en mí y me hicieron sentir muy importante. Orgulloso de serlo y ganas de demostrar que estoy capacitado para ello. He sentido el cariño de los fans y del club".

Tras cuatro temporadas en Alemania, ¿te sientes adaptado al cien por cien?

"Si soy sincero, soy muy feliz aquí. Son momentos que siempre los recordaré. Las cosas están saliendo muy bien. Alemania me ha hecho ser mejor futbolista y mejor persona. Mi idea es quedarme aquí por muchos años y creo que he encontrado mi sitio. Eso es muy importante para mi".

Echando la vista atrás, tu paso por el Real Madrid te catapultó. ¿Cómo lo recuerdas?

"Increíble. Un sueño cumplido. Saliendo de Tenerife, de un club pequeño y pasar a otro como el Real Madrid, a sus categorías inferiores, fue un sueño cumplido. Cuatro años increíbles allí donde conseguí muchas cosas. Me formaron como futbolista, como persona. Aprendí mucho de los entrenadores que tuve y de los compañeros. Es algo que no olvidaré y que me ayudó a estar donde estoy hoy".

Raúl dejó huella aquí, la gente le quiere muchísimo y tiene siempre abiertas las puertas del club

Español y madridista, el nombre de Raúl lo escucharás habitualmente

"Aquí Raúl es una leyenda. En el estadio lo puedes sentir cuando ves a los fans yendo todavía con sus camisetas, fotos en el estadio... Aquí ganó la Copa. Ellos al saber que yo soy de España siempre me preguntan. Raúl dejó huella aquí, la gente le quiere muchísimo y tiene siempre abiertas las puertas del club".

¿Pasa por tu cabeza volver algún día a jugar en España?

"Sí, para qué mentir. Soy español, es mi tierra y se echa de menos. La Liga es una liga muy potente y con clubes de mucho nivel. Pero bueno, el destino no quería que creciera allí. Fue llegar a Alemania y que las cosas me empezaran a ir super bien. Es una puerta que no cierro, pero ahora soy muy feliz aquí y no me planteo a corto plazo volver".

¿Con qué sueña Omar Mascarell?

"Sueño con dos cosas. La primera sería conseguir títulos con el Schalke. Es un club que lo merece y tiene unos fans que lo merecen. Yo sé que podemos pelear por ellos. La segunda sería cumplir un sueño que tengo ahí la espinita clavada, que sería debutar con la selección española algún día".

Una reflexión de cara a la sociedad post-cuarentena

"Creo que no estábamos preparados para lo que está ocurriendo. Nadie lo estaba. Esto tiene que servir para aprender de cara al futuro y estar preparado para cuando ocurran cosas así. Para saber cómo actuar en cada momento y no actuar tarde. Si la gente se prepara, llegaríamos a saber cómo hacerlo y no llegaríamos a estos extremos. Creo que todo en la vida sirve para aprender. Esto nos va a unir más y nos hará más fuertes".