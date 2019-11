Piqué: "Si me pongo patriótico, quiero que gane España"

Gerard Piqué ya cuenta los días para el inicio de la Copa Davis. El jugador del FC Barcelona inicia un nuevo proyecto más allá del fútbol. A pesar de su faceta como empresario, no abandona su responsabilidad dentro del conjunto azulgrana. El central catalán ha pasado por los micrófonos de El Partidazo de COPE y no se ha mordido la lengua, como ocurre cada vez que habla. Desde su sentimiento 'patriótico' hasta la boda de Sergio Ramos, no dejó nada sin contestar.

Sobre la celebración de la Copa Davis en Madrid, ha considerado que la capital española es como su "segunda casa". "A pesar de la rivalidad, yendo por la calle nunca he tenido un mal gesto o una mala cara. No me ha pasado nunca. Si me pongo patriótico, quiero que gane España la Copa Davis", agregó.

"Desde los 16, me pongo las manos en la cabeza cundo puede dudar de cosas tan básicas. Derecho a decidir, cosas distintas y no va ligada a lo que muchos cree. siempre he defendido a la selección española hasta que decidí dejarlo", manifestó Gerard Piqué sobre su sentimiento por la selección española.

Sergio Ramos y Gerard Piqué, con la Selección EFE

El central fue preguntado sobre los motivos por los que dejó el combinado nacional: "Llega un momento en la vida en el que intento hacer lo que me apetece y no sentirme obligado a hacer cosas que no me apetecen. La vida me ha dado la oportunidad de poder elegir lo que quiera. No tengo obligación a hacer nada y decidí que había acabado un ciclo. Estuve dos años con gente silbándome, me podría haber ido el primer día y no lo hice".

Además, consideró que "los silbidos son modas" y que la prensa lo cultiva. "La gente consumía la tele si se debía pitar o no a mi persona. Es parte del juego y del espectáculo. Decidí irme porque creía que tocaba, que lo había dado todo y prefería dedicarme a otras cosas. No me sentía feliz haciendo eso", aseguró ante los micrófonos.

También fue preguntado por la posibilidad de que esté presente en las Olimpiadas, a lo que respondió que no lo sabe porque "queda mucho". "Puede ser porque la ley lo dice así y por ello, no cierro ninguna puerta. No me quiero pronunciar. Hay un entrenador y aunque fuera una de mis ilusiones, no me gustaría mostrarlo en público", indicó. Piqué no fue invitado a la boda de Sergio Ramos y reconoció que no le "jodió" porque ya "no estaba en la selección" y no está "pendiente".

Menor descanso del Madrid antes de El Clásico

Por último, el catalán azulgrana habló sobre el menor descanso del Real Madrid antes de El Clásico: "Tendrán más para el siguiente partido. Siempre hay algún tipo de queja. El calendario es el que es. Se debería de haber jugado el día que estaba y nadie esperaba jugar en esta fecha". "Se mide todo con lupa. No lo he analizado, no se cuantas horas hay de diferencia. Si afecta. Esto empezó con Tebas y derivó en jugarlo el 18 de diciembre", confirmó.

"Había gente que se rebelaba contra la policía en una calle aislada. No hubiese pasado nada el 26 de octubre y no va a pasar nada el 18 de diciembre", concluyó analizando los altercados de Barcelona que provocaron el aplazamiento del encuentro.

