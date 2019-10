De Laurentiis: “¿Callejón y Mertens? Si quieren vivir un par de años de mierda en China...”

Aurelio De Laurentiis es experto en atraer la atención. Sus palabras suelen crear polémica y cada vez que habla los focos le apuntan. El presidente del Nápoles ha analizado el futuro de varios futbolistas pertenecientes al club, entre ellos, José Callejón y Dries Mertens.

Ninguno de los dos ha firmado una renovación de contrato y finalizan su vinculación con el equipo italiano el próximo 30 de junio de 2020. De esta manera, se abre una posibilidad para ellos: negociar libremente su futuro a partir del 1 de enero.

Ante esta situación, De Laurentiis ha manifestado que no está dispuesto a "hacer ningún esfuerzo importante". "Cada jugador tiene un valor... Depende de dónde juega, cómo lo hace, la edad qué tiene... Si un jugador quiere vivir un par de años de mierda en China porque le pagan mucho es su problema y no me voy a meter. No puedo consideran China competencia", explicó.

Callejón, el nuevo objetivo de Sarri

Además, habló sobre los rumores que vinculan a Fabián con Barcelona y Real Madrid. "¿Si Real y Barcelona llegan tarde? Encontramos a Fabián, a saber a cuántos más vamos a encontrar. Nunca debéis cerrar la puerta, nuestra puerta está siempre abierta", indicó el presidente del Nápoles.

Por último, consideró que "no hay que coger cariño". "Yo lo hice con Koulibaly y no lo vendí ni por 105 millones, pero llegará un momento en el que será obligatorio traspasarlo", agregó. "Fabián siempre ha sido un jugador top. Si pago 30 millones a un futbolista que parece desconocido, es porque tras 15 años en el fútbol algo entiendo. Luego, una cosa es jugar en una Selección y otra es hacerlo cada tres días en un club", concluyó.

