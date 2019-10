Francia gana por la mínima en un partido gris ante Luxemburgo

La selección francesa, vigente campeona del Mundo, dio un paso casi definitivo hacia la Eurocopa de 2020, tras imponerse este viernes por 0-1 a Islandia, en un gris encuentro, gracias a un solitario tanto de penalti de Olivier Giroud en la segunda mitad.



En nada se pareció el duelo al encuentro de cuartos de final que estos dos mismos equipos protagonizaron en la última Eurocopa y que concluyó con una contundente victoria francesa por 5-2, no tardó en darse cuenta de que en poco o nada iba a parecerse el choque de Reykjavik con el disputado hace tres años en París.



Si entonces Francia tan sólo necesitó cuarenta y cinco minutos para acabar con el sueño del conjunto nórdico, tras anotar cuatro tantos (4-0) antes de llegar al descanso, este viernes los de Didier Deschamps necesitaron casi el mismo tiempo para disparar por primera vez a gol.



Y no fue porque el equipo islandés le disputase el esférico al conjunto galo, que monopolizó casi por completo el balón, sino por la falta de ideas ofensivas del equipo francés, que no encontró la manera de desenmarañar el tupido sistema defensivo de los locales.

Digné, clave en la victoria

Una circunstancia que no amedrentó a Digné, posiblemente el jugador más incisivo del equipo francés, que en el minuto 42 protagonizó la acción más peligrosa de todo el primer tiempo, en una internada por la banda izquierda que culminó Antoine Griezmann con un disparo que detuvo en dos tiempos el portero islandés Hannes Halldorsson.



De hecho, el delantero del Barcelona lo intentó hasta en dos ocasiones en los primeros compases del segundo tiempo, aunque sin el acierto necesario para convertir en gol un centro desde la banda izquierda de Kingsley Coman y posteriormente una dejada en la frontal del área de Olivier Giroud.

Islandia: Halldorsson; Palsson, Ragnar Sigurdsson, Arnason, Skulason; Gudmundsson (Bodvarsson, m.15), Sigurjonsson (Finnbogason, m.73), Bjarnason, Traustason (Arnor Sigurdsson, m.81) ; Gylfi Sigurdsson y Sigthorsson.



Francia: Mandanda; Pavard, Varane, Lenglet, Digne; Sissoko, Tolisso; Coman (Ikoné, m.88), Griezmann, Matuidi y Giroud (Ben Yedder, m.78).



Goles: 0-1, m.66: Giroud de penalti.



Árbitro: Gianluca Rocchi. Mostró tarjeta amarilla a Ragnar Sigurdsson y Sigurjonsson por Islandia; y a Giroud, Pavard y Tolisso por Francia.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima jornada del grupo H de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2020 disputado en el estadio Laugardalsvollur de Reykjavik.