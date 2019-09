LaLiga y Danone renuevan su alianza para promocionar el fútbol formativo

LaLiga y Danone renovaron el acuerdo que une a ambas entidades para la promoción del fútbol formativo en un acto que sirvió asimismo como telón de fondo para celebrar el sorteo de grupos para la Final Mundial de la Danone Nations Cup (DNC) que se disputará el próximo mes de octubre en el RCDE Stadium.



El evento contó con la presencia de la futbolista noruega Ada Hegerberg y del ex jugador Carles Puyol, ambos embajadores mundiales del torneo, así como del también ex centrocampista David Albelda (embajador de LaLiga Santander), y del director de Relaciones Institucionales Internacionales y del proyecto Embajadores y Leyendas de LaLiga, Fernando Sanz.



Este último señaló: "Para nosotros es importantísimo formar parte de la Danone Nations Cup, en la transmisión de los valores del deporte en general y del fútbol en particular. El trabajo en equipo, el esfuerzo... y si encima es de la mano de Danone es una conjunción perfecta que estemos juntos".

La Liga y Danone renuevan el acuerdo para impulsar el fútbol fotmativo.

Ada Hegerberg y Carles Puyol.

Mensaje para las futuras generaciones

"Creemos que es más importante que nunca porque las generaciones actuales están más preocupadas por el mundo del mañana. Usamos este evento para lanzar mensajes sobre salud, sobre el entorno. Estos niños no hablan el mismo idioma pero comparten la pasión por el fútbol", completó.

