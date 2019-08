'Guerra' por el modelo de la Champions: Ajax, Celtic y Copenhague muestran sus cartas

El posible cambio de formato que experimentará la Champions League durante las próximas temporadas sigue siendo uno de los principales focos de debate entre los amantes del fútbol. En esta ocasión, el diario danés Ekstrabladet ha desvelado que clubes como el Ajax, el Celtic y el Copenhague llevan tres años trabajando en un modelo alternativo para darle un lavado de cara a la competición.

En este sentido, tal y como se puede apreciar en la información recogida por la web de la UEFA, los coeficientes de clubes en sí "están basados en los resultados de las cinco temporadas anteriores de la Champions League y de la Europa League" con tal de determinar los cabezas de serie. En lo que se refiere a los coeficientes por clubes por federación, se basan "en los resultados de los clubes de cada federación en las cinco ediciones anteriores de la Champions League y de la Europa League".

Estos últimos, además, se utilizan para determinar cuántas plazas de competición europea se asignan a cada federación y la ronda previa a la que tengan acceso las federaciones, sin que hayan tenido una plaza garantizada. Aquí es donde entra precisamente en escena la propuesta que barajan los tres clubes mencionados, queriendo 'atacar' esta segunda categoría de acceso.

Las bazas del Copenhague

El jefe de Cooperación Internacional en el Copenhague y el representante del club en la ECA, Daniel Rommedahl, arguye que su modelo consta en una reducción significativa de las plazas que dan acceso directo a disputar la Champions. Si actualmente son 26 equipos los que tienen ese privilegio, su intención es rebajarlo a 20 e incrementar el número de plazas de las rondas previas de 6 a 12. De hecho, las 20 plazas de acceso directo se asignarían únicamente por el coeficiente de cada club.

Contraposición con el Ajax

De esta forma, pese a no haber nada concretado todavía, el modelo del Copenhague choca con el del Ajax al querer una competición semicerrada con 32 equipos y 8 descensos en cada edición. Por su parte, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, no tiene concretado todavía el modelo de la Champions a partir de 2024 y, en una entrevista para The Times en julio, se mostró a favor de una propuesta similar a la del Copenhague pese a que todavía todo queda en el aire.

