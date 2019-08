Dani Jarque, su muerte y el estremecedor testimonio de un compañero

Este 8 de agosto de 2019 se cumplieron 10 años de la fatídica muerte de Dani Jarque tras perder el conoicmiento durante la gira veraniega de su equipo, el Espanyol, por Italia.

El equipo catalán rindió este jueves un homenaje a su eterno capitán Dani Jarque (fallecido hace diez años en la localidad italiana de Coverciano) en el acceso 21, el número de su dorsal, del RCDE Stadium.

Durante el homenaje, un compañero de Jarque habló por primera vez del día de su muerte dejando un estremecedor testimonio. "Dicen que uno aprende a perdonar, pero creo que nunca se llega a aprender a olvidar", dijo Hurtado, recordando el comento del adiós de Jarque.

"Recordar aquel día en que volvíamos de dar un paseo por la preciosa Florencia. Tú te habías quedado en la habitación, cansado. Extraño en ti. Recién llegado, recibo una llamada alarmante de Coro, desde la ciudad, sobre algo que no funciona en tu habitación", explicó.

"Una sensación extraña de no querer llegar nunca a esa habitación se apoderó de mi, pero a la vez estaba dándome prisa por llegar. No sabía qué estaba pasando, pero no estaba preparado para abrir aquella puerta y encontrarme lo que nunca me tuve que encontrar", dijo.

Además, recordó al médico, Miquel Cervera, que estaba muy asombrado a la vez que afirmana que "no me hagas esto Dani". "Era más una petición que una orden... era casi un ruego", recuerda el que hoy en día es entrenador del Juvenil B.

"No nos podías dejar grabada aquella imagen, recostado en la cama, para el resto de nuestras vidas...(...) Nosotros no queríamos al eterno capitán, ni al central de ensueño que todos sabíamos que ibas a ser, simplemente queríamos seguir viéndote rabiar a la pocha cuando perdías, oírte cantar por el barrio (muy mal, por cierto), ir a pescar o, simplemente, tomarte algo tranquilo cuando acababan los partidos y hablar de las tonterías que aquel día se le ocurrieran a cualquiera de nosotros", finalizó.

