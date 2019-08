Toña Is, la entrenadora pionera en España y candidata al 'The Best': "He pasado por penurias"

Toña Is, entrenadora española sub17 femenina desde 2015, año en el que se convirtió en la primera mujer seleccionador de fútbol en España, fue incluida entre las diez candidatas al premio 'The Best' de la FIFA a la mejor entrenador/a de la temporada 2018/2019 en el fútbol femenino.

Nacida en Oviedo en 1966, fue exjugadora de fútbol y logró la medalla de bronce en la Eurocopa de 1997. Con la selección sub17 conquistó el pasado diciembre el Mundial Femenino de la categoría, además de ser semifinalista en el Europeo celebrado en junio.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con una Toña tremendamente ilusionada y sorprendida de la noticia que recibió hace unos días.

Pregunta: ¿Cómo empezó tu afición por el fútbol?

Respuesta: Empecé siendo futbolista. Jugaba de pequeña con mis hermanos y amigos en mi barrio. Se me daba bien y así comenzó todo. A partir de aquí, una chica que era presidente del Oviedo Moderno me vio jugar y quisieron formar un club femenino, por lo que me llamaron.

Empecé jugando de broma para unas fiestas de barrio y fue un poco frustrante por cómo se produjo todo, ya que jugué en un mal campo, con vacas, porterías con dos palos y una cuerda.

Toña Is, durante un partido con la selección española femenina sub17

P: ¿Jugabas con chicos de pequeña?

R: Sí. Nunca tuve problema con ellos y me aceptaron, ya que era una más. Luego, ya de forma profesional, empecé a jugar con chicas. Era un poco complicado y no todo el mundo acababa teniendo continuidad.

P: ¿Cómo te pilló la noticia del premio 'The Best'?

R: No me lo esperaba y fue algo increíble. No estaba muy al corriente de cuando iban a salir estos premios y me sorprendió bastante. Toda una vida dedicada al fútbol como futbolista y seleccionadora hizo que fuera muy gratificante, ilusionante e increíble.

P: ¿Tienes posibilidades de ganarlo?

R: Es muy difícil estar ahí entre los diez mejores entrenadores. Es un regalo y ahora no miro más allá. Si viene algo más, estaré encantada. Es un premio muy grande haber sido seleccionada.

P: ¿Cómo fue el momento en que la selección sub17 conquistó el Mundial?

R: Fue algo increíble. Uno no se lo esperaba, pero se lucha por ello. Jamás me imaginé que iba a llegar a donde he llegado. Tengo que dar gracias a la RFEF por seguir confiando en mí, ya que nos han dado muchas facilidades.

P: ¿Has pasado por mucho sacrificio para llegar hasta donde estás ahora?

R: Desde luego. He peleado mucho como mujer para llegar hasta donde estoy ahora. He tenido mucha constancia, sacrificio y he pasado por muchas penurias. He sido pionera aquí en España por jugar al fútbol y ser seleccionadora. Creo que se me ha visto tanto en la UEFA como en la FIFA que he estado ahí siempre presente haciéndolo casi todo bien.

Cuando empecé a jugar, era una época muy complicada para las mujeres darle una patada a un balón y hacerse hueco en este mundo que es muy machista y un deporte por naturaleza de hombres.

P: Si te dijese alguna jugadora que lo deja debido a que el fútbol es un mundo de hombres, ¿qué le dirías?

R: No se lo voy a consentir. Por todos los medios le convenceré poniéndome a mí de ejemplo. Que mire para atrás todo lo que hemos peleado y las adversidades por las que hemos pasado. No dejaría a nadie que tire la toalla.

P: ¿Queda mucho por avanzar en el fútbol femenino?

R: Se va avanzando, pero queda mucho camino por recorrer. Nosotras, a diferencia de los hombres, parece que tenemos que demostrar más cosas y nuestra valía para que crean en nosotras.

La selección española femenina sub17 tras conquistar el pasado Mundial

P: ¿Qué gran objetivo tienes como seleccionadora?

R: Ser algún día entrenadora de la absoluta femenina. Si me llamasen de la masculina aceptaría también, ya que he demostrado que puedo y que tengo un título para ello.

P: ¿Eres una de las mujeres pioneras en el fútbol?

R: Sí, fui de las primeras en jugar al fútbol y de las valientes que lo intentaron. Creo que he abierto caminos a muchas otras chicas, tanto las que quieren practicarlo como las que quieren ser entrenadoras.

P: ¿Veremos a alguna mujer entrenando a algún equipo de Primera División?

R: Desde luego y más pronto que tarde, ya que estamos capacitadas para ello. Un presidente de un club tiene que ser valiente y apostar por nosotras para que una mujer se haga cargo de un equipo. Somos tan válidas como cualquier hombre. Necesitamos que se atrevan y que nos den oportunidades.

