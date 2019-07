Reguilón confía en su regreso: "Sé que algún día podré triunfar en el Madrid"

Pocos días después de hacerse oficial la cesión de Sergio Reguilón al Sevilla, el futbolista madrileño continúa deshaciéndose en elogios hacia el Real Madrid. El joven jugador de 22 años ha concedido una entrevista a ABC en la que analizó su salida del club blanco.

Reguilón ha confesado que se puso "un poquito triste" pero que son "cosas que pasan en el fútbol". "Mi conciencia al menos estaba tranquila porque sabía que me había dejado todo en cada partido y cada entrenamiento por hacerlo lo mejor posible", aseguró.

Además, valoró a la afición del conjunto merengue: "La gente me quiere mucho en el Real Madrid, eso lo valoro bastante". "Un poco de tristeza pero sabiendo que algún día podré triunfar allí. Es cada vez más complicado porque la competencia en el fútbol es mayor cada vez. Que un canterano suba es poco habitual, y que ya se quede es muy difícil. Espero estar ahí en algún momento", señaló.

Sergio Reguilón con el Real Madrid.

Además, quiso confirmar su compromiso con el Sevilla: "La gente que piense que por venir cedido del Real Madrid no voy a meter el pie es que no me conoce. No soy mucho de entrevistas, soy más de hablar en el campo. Quiero que me juzguen por competir en el campo".

Por último, fue preguntado sobre su excompañero Dani Ceballos y afirmó que es "un jugador top" y que no tiene ninguna idea de si han contactado con él o no. "Él es el que debe tomar la mejor decisión para su futuro", concluyó.

[Más información en: Reguilón se despide: "El Real Madrid me ha permitido ser quien soy"]