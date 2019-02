Vives, portavoz del Barça: "¿Polémica en el VAR? No podemos sospechar de todos"

El portavoz del FC Barcelona, Josep Vives, ha insistido una vez más en defender el uso de la tecnología VAR en el fútbol. Ha señalado que cambiar todo el protocolo por una sola jugada es una actitud "ventajista".

"No podemos guiarnos por una sola jugada. Si se revisa un protocolo debe hacerse con una base más amplia porque sino sería muy ventajista. Si lo hacemos estaríamos pervirtiendo nuestro discurso. Seguro que la herramienta se puede perfeccionar, pero no se puede enjuiciar por una sola acción. Lo podemos debatir, pero no se pueden tomar decisiones de esta naturaleza en base a un hecho concreto", ha señalado.

Según Vives, el FC Barcelona "no puede estar sospechando de todo el mundo", porque puede caer en una "dinámica peligrosa". "No podemos estar excusándonos", ha indicado el portavoz. Además ha comentado que "es esencial que el VAR siga funcionando y perfeccione sus actuaciones".

Respecto a la jugada polémica de la final de la Copa del Rey de baloncesto, ha preferido no hacer valoraciones: "No valoraremos desde aquí las reacciones que tengan nuestros contrincantes. Si visionamos el partido entero podemos hacer una valoración bastante equitativa. Si vemos los últimos 50 segundas todos llegamos a lo mismo desde la serenidad. Estamos muy satisfechos por haber ganado la Copa del Rey. Fue un gran espectáculo y un gran partido".

