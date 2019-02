Boateng paga a un fan el dinero que gastó en ficharle en el comunio italiano

El futbolista del FC Barcelona Kevin-Prince Boateng ha tenido un bonito gesto con un aficionado que le fichó en el popular juego online 'Fantacalcio' poco antes de que fichara por los de Valverde. "Deberías reembolsármelo, ¿qué hago ahora? ¿Te mando mi número de cuenta?", le escribió a través de 'Instagram' un aficionado que se hace llamar 'GodSaveTheKingBorn'.

Ante esta petición, la respuesta de 'Prince' no se ha hecho esperar. "Mándamelo", respondió el futbolista, quien ingresó el dinero en la cuenta del aficionado. Así lo ha mostrado 'GodSaveTheKingBorn' en un post de Instagram.

En la imagen se puede leer "pagado". "Ciao Renato, ya te he bonificado el pago. Te mano un abrazo", mandó Boateng. El aficionado ya ha comunicado que el detalle que ha tenido Kevin - Prince irá destinado a obras benéficas: "Me gustaría hacer dos cosas, agradecértelo en persona o dar este dinero a la beneficiencia. Vamos a hacer los siguiente. El dinero irá a causas benéficas y el billete [para visitarle en Barcelona] me lo pago yo. Sería un sueño hacerme una foto contigo si estás de acuerdo. No quiero que sea forzado".

