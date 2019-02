Balotelli confiesa su triste y dramática situación antes de llegar a Marsella

La carrera de Mario Balotelli sigue en forma de montaña rusa, que ahora parece que está en plena subida tras su llegada al Olympique de Marsella. Se ha comprometido con el club francés hasta el mes de junio, pero el delantero no ha escondido que lo ha pasado mal en el último año en el Niza, y a pesar de pedir su salida, el club no le dejo ni le puso las cosas fáciles en ningún momento.

El punta italiano ha concedido una entrevista a RAI 2, donde sin pelos en la lengua ha hablado de su situación. El mayor problema ha sido no estar a gusto ni disfrutar en su anterior etapa: "No he tenido ningún problema últimamente. El único es permanecer en Niza contra mi voluntad el pasado verano". A pesar de esta situación, el jugador ha tenido que esperar hasta el último mercado invernal para salir de la ciudad francesa.

Sobre su nueva vida en Marsella no tiene dudas de que será importante para recuperar su nivel: "Aún vivo en el hotel pero espero mudarme pronto a una casa". Además habló de su posible regreso a Italia, a lo que no da mucha importancia: "El fútbol italiano es demasiado táctico y un poco aburrido. La verdad es que no he pensado en regresar a la Serie A en los últimos meses, pero no puedo negar que me gustaría terminar mi carrera en Brescia".

Balotelli, con el Olympique de Marsella Reuters

La ilusión de volver a la selección

La selección italiana está en plena reconstrucción, y uno de los delanteros que podría volver es Balotelli, que ya ha dado su gran nivel en la selección y podría ser una gran oportunidad para volver a brillar. "Tengo que recuperar la internacionalidad a base de goles. El seleccionador -Roberto Mancini- me conoce muy bien, pero seguro que no tendrá ningún tipo de favoritismo conmigo", concluyó el ariete.

