El PSG sale en defensa de Neymar ante las constantes acusaciones de 'piscinero'

Al margen de su indiscutible calidad futbolística, Neymar Jr. atesora una fama de "provocador" y "piscinero" para una buena parte de los internautas en las redes sociales. En más de una ocasión, se ha estimado que el atacante brasileño del PSG ha exagerado de más en alguna de sus caídas, al igual que muchas veces se ha considerado que su actitud no terminaba de ser la adecuada, acusándole de un toque "chulo" y "burlesco".

Cansado de este tipo de comentarios hacia el futbolista, los cuales se han convertido en una constante cada vez que hace un gesto polémico sobre un terreno de juego, el propio PSG ha salido en defensa de su propio jugador, publicando un vídeo en su página web. El título del mismo es "¡Ney, no cambies nunca!", y consiste en una representación de algunas de sus mejores jugadas, dejando patente sus excelentes habilidades cuando tiene un balón en los pies.

El principal motivo de la publicación de dicho vídeo han sido los resultados de una encuesta realizada por la emisora francesa RTL, en la que ha quedado claro que el 84 por ciento de los franceses piensa que Neymar "practica juego peligroso" y, a su vez, que "provoca a los defensas". Por su parte, el PSG también se ha defendido con el siguiente comunicado: "Decimos basta a estas pseudo encuestas que no tendrán más efecto que alejar de nuestro campeonato a los genios más grandes de este fútbol, que es nuestra pasión compartida".

Contratiempo en forma de lesión

Cabe recordar que, además, Neymar permanece fuera de combate para Tuchel debido a una grave lesión sufrida ante el Estrasburgo. Moataz Zemzemi le propinó al brasileño tres patadas seguidas en la misma jugada y, su compañero de equipo Anthony Gonçalves, le defendió de la siguiente manera: "Cuando juegas con un estilo provocador, no te quejes si te llevas golpes. No estamos para que juegue con nosotros ni somos sus títeres. Si quiere pasárselo bien puede hacerlo, pero luego que no venga lloriqueando".

