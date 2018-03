El busto de Cristiano Ronaldo cambia (a mejor) tras la "pesadilla" de su creador

Hace exactamente un año, el 29 de marzo de 2017, el escultor amateur Emanuel Santos presentó, junto a las personalidades más importantes de Portugal, un busto de Cristiano Ronaldo para colocarlo en el Aeropuerto Internacional de Madeira, que desde esa fecha llevaba el nombre del jugador del Real Madrid.

La curiosa forma del busto, defectuoso, en el que Cristiano ahí se parecía poco al real, causó furor en las redes sociales, que se llenaron de numerosos memes riéndose de este curioso 'homenaje' para el que el autor se presentó voluntario y aseguró realizarlo en tan solo 15 días.

Un año después, Santos ha renovado ese busto, evolucionándolo en uno ya más acorde a la realidad, quitándose ese mal recuerdo del pasado con una imagen mejorada que esta vez parece que sí tiene buenas críticas. "Si no era igual que Ronaldo al 100% es porque la gente debe entender que el arte es una forma de expresión y no una ciencia exacta", explicó el escultor portugués, que aceptó el reto del medio estadounidense Bleacher Report de volver a hacer un nuevo busto.

A year ago today, Emanuel Santos’ Cristiano Ronaldo bust was unveiled. The world laughed at him. We challenged him to try again. He accepted. pic.twitter.com/TLV1iJv1MN