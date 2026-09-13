Etapa 21 de la Vuelta a España, ciclismo hoy en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

La Vuelta 2026 celebra este domingo 13 de septiembre su 21ª y última etapa con un recorrido por Granada. Tras tres intensas semanas de competición, la jornada servirá de homenaje al pelotón y confirmará al vencedor de la clasificación general.

La etapa final de La Vuelta 2026 cuenta con un trazado llano de casi 100 kilómetros que arranca desde Carrefour Granada y concluye en el centro de la capital nazarí, pasando por municipios como La Zubia, Otura o Santa Fe y bajo la emblemática mirada de la Alhambra. La salida está programada a las 16:20 horas y la llegada del pelotón está prevista alrededor de las 19:06 horas.

La retransmisión televisiva en directo se podrá seguir en abierto a través de La 2 de RTVE a partir de las 16:15 horas, además de en la plataforma RTVE Play. En televisión de pago, el evento se emitirá de forma íntegra en Eurosport 1, Max y DAZN.

En lo deportivo, el español Enric Mas llega como virtual campeón luciendo el maillot rojo, escoltado en el podio por Primož Roglič y Felix Gall. La jornada aguarda una llegada masiva al esprint para coronar al último ganador de etapa.