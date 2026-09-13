Enric Mas conquista La Vuelta en Granada y devuelve al ciclismo español a lo más alto tras ganar el pulso a Roglic

Johannessen se llevó la última etapa de la ronda española en un maravilloso esprint ante Alessandro Romele.

Granada se vistió de rojo para coronar a su nuevo campeón. Las calles de la ciudad nazarí, abarrotadas hasta la bandera desde primera hora, se volcaron para celebrar el triunfo de Enric Mas, el hombre que rompió la larga sequía de 11 años del ciclismo nacional.

El clamor de los aficionados envolvió al pelotón en un ambiente de pura fiesta, con miles de personas aplaudiendo y coreando el nombre del balear, reconociendo así su enorme esfuerzo a lo largo de estas tres semanas de competición.

Siempre escoltado por sus compañeros del equipo Movistar, que lucían una equipación especial teñida de rojo para conmemorar la victoria, Mas se dio un merecido baño de masas desde su salida del autobús de la escuadra telefónica.

Fue el final soñado y la recompensa perfecta a una Vuelta en la que supo sufrir y resistir para ganarle el pulso a un gigante como Primoz Roglic, devolviendo a España a lo más alto del podio en su propia carrera. La etapa, con emoción al esprint, acabó en manos de Tobias Johannessen.

Emoción en la fuga

Tras la emoción y los homenajes iniciales, la 21ª y última etapa de La Vuelta a España arrancó con el guion habitual de estos días de clausura: sonrisas, fotografías y ritmo de paseo. El recorrido, de 112 kilómetros con salida y meta en Granada, contaba con el aliciente de realizar cuatro ascensiones al entorno de la Alhambra antes de poner el punto y final definitivo a la ronda española.

Desde el corte de cinta en la salida neutralizada, el pelotón transitó de forma agrupada por las calles granadinas. La jornada comenzó a una velocidad muy pausada, con todo el equipo Movistar rodando en bloque en la parte frontal para proteger y celebrar con su líder.

El inicio de la etapa también dejó espacio para la nostalgia y las despedidas emotivas en el seno del grupo, ya que cinco corredores disputaban la última gran vuelta de sus carreras profesionales.

Durante esos primeros compases, a falta de 88 kilómetros para la línea de meta, la carrera transcurrió con total tranquilidad y el pelotón permaneció compacto, sin intentos de fuga.

Al frente del grupo lucían los maillots que acreditaban a los grandes triunfadores de esta edición: Santiago Buitrago como líder de la montaña, Oscar Onley al frente de la clasificación de los jóvenes, Wout van Aert vistiendo el verde de los puntos, y, por supuesto, Enric Mas portando el definitivo maillot rojo.

Sin embargo, a medida que se acercaban al circuito monumental de la Alhambra, la paz dejó paso a la competición pura. Fue a falta de 42 kilómetros cuando cruzaron la meta por primera vez, inaugurando las cuatro vueltas decisivas.

Tras un primer giro donde el grupo se mantuvo compacto, la tranquilidad saltó por los aires a 26 kilómetros del final. El Groupama impuso ritmo y el francés Tronchon fue el encargado de abrir las hostilidades.

Los ataques fraguaron una peligrosa escapada de ocho corredores de mucho nivel, entre los que rodaban nombres como Thibau Nys, Aurélien Paret-Peintre, Milan Vader o Laurence. El pulso fue vibrante en las faldas de la Alhambra, pero la ambición del pelotón no dio tregua y, en la penúltima subida, a falta de 18,5 kilómetros para la conclusión, la aventura de los fugados fue neutralizada.

𝑱𝒐𝒉𝒂𝒏𝒏𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒃𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝑨𝒍𝒉𝒂𝒎𝒃𝒓𝒂 🎆



Tobias Halland puede con el ímpetu de Romele y se desquita en Granada con un triunfo en la última etapa.#LaVuelta26 #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/of7ViyTPbb — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 13, 2026

Con todo por decidirse en el último giro y las fuerzas al límite, la carrera se convirtió en un polvorín descontrolado. Lejos del guion de un paseo triunfal, la victoria de etapa se vendió muy cara en las calles de Granada. En un desenlace de infarto, Tobias Johannessen emergió en los metros finales para llevarse la gloria del día.

El noruego se impuso en un sprint brutal y agónico frente al italiano Alessandro Romele, coronando así una etapa vibrante que sirvió de telón de fondo perfecto para el gran día de Enric Mas y del ciclismo español.