Alberto Contador, 43 años: "A veces me echo siestas de 11 minutos. Soy capaz de dormirme y me despierto bien"

Alberto Contador demuestra que su hiperactividad no terminó al bajarse de la bicicleta profesional.

En el episodio número 32 del pódcast El Pinganillo, conducido por el narrador Javier Ares justo antes de desplazarse juntos a los estudios del canal deportivo para retransmitir, el pinteño abordó hace un año con naturalidad su apretada agenda cotidiana y su peculiar método de recuperación.

Frente a los micrófonos, el ganador de las tres Grandes Vueltas confesó de forma clara: "A veces me llego a echar hasta siestas [...] de 11 minutos y pongo el despertador dentro de 11 minutos y soy capaz de dormirme y me despierto bien".

Explicó además que este reposo ultracorto responde a un dinamismo inagotable y a una marcada filosofía vital moldeada a raíz del cavernoma que superó en el año 2004: "Cada día cuenta, cada día hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo".

Esta energía desbordante encuentra hoy su canalización idónea en el ámbito de los medios de comunicación.

Contador ejerce actualmente como comentarista estrella de Eurosport durante las retransmisiones de las citas más importantes del calendario internacional, destacando su papel referente en la cobertura de La Vuelta a España junto al propio Ares en la cabina.

Lejos de extrañar la extrema tensión de la competición en carretera, el excorredor madrileño admitió de forma directa frente a la audiencia: "A mí el mono me lo quita estar en la cabina comentando a tu lado en Eurosport".

Alberto Contador, en un acto. Europa Press.

Afirmó también que su rol de analista técnico no le resulta una carga: "Yo no lo considero trabajo, hago cosas que me apetecen, que me siento a gusto y lo disfruto muchísimo".

De este modo, al desgranar el rendimiento del pelotón en directo, logra mantener intacta la pasión competitiva sin necesidad de llevar un dorsal.

Desde su emotiva retirada en el emblemático Alto del Angliru durante La Vuelta de 2017, el madrileño ha volcado su hiperactividad en su firma de bicicletas, su equipo de formación y diversos compromisos de representación.

Pese a reconocer cierta desazón tras colgar el casco -"Tenía un poco de miedo cuando terminé mi carrera profesional"-, su visión personal del ciclismo facilitó su adaptación.

El campeón pinteño sostiene que la mentalidad ciclista no se extingue al dejar la élite: "El que es ciclista es ciclista toda su vida". Asimismo, recalca la independencia individual de su deporte: "En el ciclismo tú eres tu jefe: eres el que dices lo profesional que eres o dejas de ser".

En definitiva, Alberto Contador ha sabido trasladar el carácter inconformista de su etapa en activo a su presencia en Eurosport. Con apenas unos minutos de reposo programado, el ciclista madrileño recarga fuerzas para seguir desgranando La Vuelta a España con el mismo entusiasmo de siempre.