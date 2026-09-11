Enric Mas aguanta el primero de los tres asaltos de Roglic y mantiene la distancia por el liderato de La Vuelta

Dunbar se impuso en Peñas Blancas en una etapa que le sirve a Enric Mas para acariciar su primera Gran Vuelta.

Enric Mas dio este viernes un paso de gigante hacia la conquista de la Vuelta a España. En una etapa de montaña marcada en rojo desde Vélez-Málaga hasta Peñas Blancas, el corredor de Movistar no sufrió ante el ataque de Roglic y cerró la antepenúltima etapa manteniendo su 1:37 de ventaja sobre el esloveno. [Así hemos vivido la etapa]

Todavía queda tela por cortar. Una etapa de alta montaña el sábado y la última del domingo en Granada que no será un paseo, pero las sensaciones que está dejando el ciclista mallorquín en esta Vuelta son de mucha entereza.

Todo lo contrario a Roglic. El de Bora no mostró estar físicamente un punto por encima de su rival y tan solo intentó un ataque a 2 kilómetros de meta que fue neutralizado prácticamente de inmediato.

🔴 Enric Mas aguanta como un jabato y tiene #LaVuelta muy cerca



🚴♂️ Se movió Roglic pero el español le siguió a rueda sin ningun tipo de problema



🏁 Los cinco primeros de la general entraron juntos en meta pic.twitter.com/jdNJ4Hvelh — Teledeporte (@teledeporte) September 11, 2026

El ganador de la etapa fue Edward Dunbar. El irlandés gestionó de forma brillante toda la etapa y la ascensión en Peñas Blancas arrancándole las pegatinas a Buitrago en los últimos 500 metros logrando su tercera victoria en una Gran Vuelta.

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