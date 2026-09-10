Jerez pone el reloj en rojo: Enric Mas defiende su sueño en La Vuelta ante Roglic en una contrarreloj decisiva

El reloj no lleva maillot, pero este jueves puede teñirse de rojo. La Vuelta abandona por unas horas el refugio colectivo del pelotón para someterse a una de las soledades más exigentes del ciclismo: la contrarreloj.

Entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, Enric Mas defenderá el liderato ante Primoz Roglic en 32,1 kilómetros que pueden redibujar la carrera antes de su último asalto a la montaña.

Mas comienza la etapa 18 con 2:10 de ventaja sobre el esloveno y con Felix Gall, segundo, a 2:06. La distancia parece amplia cuando se mira desde una llegada en alto, donde el mallorquín ha construido su autoridad durante esta Vuelta.

Sin embargo, el perfil de Jerez exige otra clase de fortaleza. No habrá puertos para esconder las dudas ni un grupo al que encomendarse: solo potencia, posición, aerodinámica y una línea recta contra el cronómetro.

La carretera, prácticamente llana, ofrece el escenario que Roglic esperaba.

Perfil de la Etapa 18 de La Vuelta 2026. Arte EE

El corredor de Red Bull-BORA-hansgrohe ha hecho de la contrarreloj uno de los territorios más reconocibles de su carrera y carga con un precedente que sobrevuela la jornada: en la Vuelta de 2021, le sacó más de dos minutos a Mas en una prueba individual. Aquella referencia no condena al líder, pero explica por qué la renta española no permite concesiones.

El esloveno no necesita necesariamente conquistar el maillot rojo este jueves para alterar el guion. Una diferencia cercana al minuto obligaría a Movistar a revisar sus cálculos antes de afrontar las grandes jornadas montañosas que decidirán la carrera.

Si Roglic consigue reducir la distancia por debajo de un minuto, la Vuelta cambiará de respiración: Mas seguiría al frente, pero su defensa pasaría a convivir con la amenaza de ataques lejanos y alianzas cambiantes en la sierra.

No existe el miedo

Mas, no obstante, llega a Jerez sin el gesto de quien se siente atrapado. Ha convertido la montaña en un lugar de confianza y pretende sostener esa seguridad cuando el ciclismo se reduzca a un corredor, una bicicleta y un esfuerzo sin relevos.

"¿Miedo? Pues no. Voy a centrarme en mi contrarreloj porque yo no puedo controlar los tiempos de los demás", afirmó el líder tras la etapa de Sevilla.

La frase resume la situación del mallorquín. No puede decidir el rendimiento de Roglic, pero sí administrar su cuerpo, su postura y su ritmo en una disciplina que ha preparado con especial atención.

Movistar asume que el esloveno puede recuperar tiempo; la cuestión es cuánto. Mantener el rojo al final de la tarde sería, más que una simple supervivencia, una victoria estratégica.

"Un buen resultado sería conservar la Roja", explicó Mas, consciente de que hoy no necesita ganar la etapa para reforzar sus opciones de conquistar su primera gran vuelta. El objetivo es cruzar la meta de Jerez con un colchón suficiente para que las montañas pendientes vuelvan a hablar su idioma.

Roglic, en cambio, ha rebajado la euforia que acompaña a su condición de favorito. Su preparación específica sobre la bicicleta de contrarreloj quedó limitada por los problemas físicos previos al inicio de La Vuelta.

Primoz Roglic, en La Vuelta 2026. Reuters

"Apenas pude participar en la salida de la Vuelta a España debido a la lesión. Por lo menos, en ese momento podía usar una bicicleta normal; ni siquiera podía pensar en una de contrarreloj", reconoció el esloveno.

Pero sus palabras no cambian la ambición de un corredor que persigue su quinta victoria en La Vuelta. "Ahora llega la contrarreloj y tendré que dar lo mejor de mí. Ya veremos qué pasa", añadió.

Para Roglic, cada segundo puede ser la puerta hacia una carrera nueva. Para Mas, cada segundo salvado puede convertirse en una piedra más en el camino hacia Granada.

Jerez no proclamará necesariamente al vencedor final, pero sí aclarará la relación de fuerzas con la que ambos se internarán en el tramo decisivo. La Vuelta queda suspendida sobre un reloj: Mas intenta que siga marcando rojo; Roglic quiere que empiece a contar hacia atrás.