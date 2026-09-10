El hándicap 'de líder' que afecta a Enric Mas en la crono que decide más de media Vuelta: "Podemos perder 20 segundos"

Enric Mas se juega este jueves una parte decisiva de su aspiración de ganar la Vuelta a España.

El líder de Movistar afronta la contrarreloj individual de 32,1 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera con 2:10 de ventaja sobre Primoz Roglic, pero deberá hacerlo con un condicionante inesperado: el maillot rojo le obliga a competir con el mono de Santini, proveedor de la organización, y no con el traje de crono personalizado que desarrolla habitualmente su equipo junto a Gobik.

"Más que el tejido, el fitting del buzo es muy importante, es algo a lo que dedicamos mucho tiempo con nuestra marca durante el invierno", explicó Iván Velasco, responsable de rendimiento del Movistar, en Eurosport. "Cambiar de buzo y llevar el de líder es un pequeño hándicap".

El dirigente del conjunto navarro puso cifras al riesgo. "Si el fitting está bien hecho, puede perder muy pocos vatios o equipararse al que tenemos, pero si tenemos algún problema, espacios abiertos donde entre el aire o algunas arrugas; nos podemos dejar 5, 6 u 8 vatios por el camino que, a 50 km por hora, repercuten en segundos durante la crono. Pueden ser hasta 20 segundos".

La preocupación no reside, por tanto, en el color rojo ni en la calidad general de la prenda, sino en el ajuste preciso de un elemento decisivo en una especialidad de alta velocidad.

Un pliegue en los hombros, una zona holgada a la altura del pecho o un espacio por el que se filtre aire elevan la resistencia aerodinámica. En un recorrido llano, de largas rectas y expuesto al viento de la costa gaditana, cada vatio puede tener una traducción directa en el reloj.

Movistar ha tratado de reducir al máximo ese posible perjuicio. Santini, patrocinador de los maillots de líder de la Vuelta, ha enviado personal al hotel del equipo para adaptar el traje a la fisonomía de Mas.

Primoz Roglic, con el buzo para contrarreloj, en La Vuelta 2026. Reuters

"Han venido dos o tres veces al hotel para hacer el fitting a Enric de la mejor manera posible, sin que queden arrugas ni algún espacio abierto al aire y que perjudique a la aerodinámica", señalaron desde la estructura telefónica.

La situación llega en el peor momento posible para el mallorquín. Mas sale último, a las 16:55, después de Felix Gall y Roglic, sus dos principales perseguidores en la general.

El austríaco está a 2:06, mientras que el esloveno, cuatro veces ganador de la Vuelta y especialista contra el reloj, parte a 2:10.

La renta permite a Mas afrontar la jornada con margen, pero el perfil juega a favor de Roglic. Los 32,1 kilómetros presentan un trazado casi plano, rápido y con un desnivel acumulado reducido, un escenario poco favorable para un corredor que ha construido sus diferencias en la montaña.

El desenlace de Jerez no cerrará la carrera, ya que aún quedarán dos finales en alto y la etapa de montaña de Granada.

Sin embargo, sí puede redefinir el equilibrio de fuerzas: Roglic tendrá su gran oportunidad para recortar tiempo y Mas deberá comprobar si el trabajo de ajuste del maillot rojo evita que un detalle técnico le cueste segundos esenciales en la lucha por la general.