Etapa 18 de la Vuelta a España, ciclismo hoy en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

La 18ª etapa de la Vuelta a España propone una decisiva contrarreloj individual de 32,1 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. Un trazado llano ideal para especialistas donde la lucha por la clasificación general vivirá un día clave.

Esta jornada clave arranca en la histórica Plaza de Toros de El Puerto de Santa María y concluye en las calles de Jerez de la Frontera. El primer ciclista tomará la salida a las 14:06 horas, mientras que el líder de la carrera iniciará su recorrido hacia las 16:55 horas, estando prevista la llegada final en torno a las 17:30 horas.

La retransmisión televisiva en directo se emitirá a través de Eurosport 1 y RTVE (a través de La 1 y Teledeporte), además de la plataforma analítica Max.

Sin dificultades montañosas en sus más de 30 kilómetros, el perfil resulta propicio para los grandes rodadores. Sin embargo, la acumulación de fatiga tras más de dos semanas de exigente competición obligará a los favoritos de la clasificación general a medir cada esfuerzo para no ceder un tiempo valioso ante sus rivales directos en la lucha por el maillot rojo.