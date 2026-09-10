Enric Mas, 31 años: "Tengo 2 hijos, de casi 3 y casi 1 año, y no sé si me gustaría que fueran ciclistas. Es muy peligroso"

La Vuelta a España entra en su tramo decisivo con Enric Mas en el centro de todas las miradas.

A sus 31 años, el corredor balear afronta los días finales como actual líder de la clasificación general, acariciando la opción real de lograr la que sería la primera victoria de su carrera en una 'gran carrera' por etapas.

En esta etapa de madurez, el jefe de filas del Movistar Team conversó días atrás en El Partidazo de COPE, donde analizó sus opciones frente a rivales como Primoz Roglic y la visión vital que ha transformado su perspectiva personal.

Pese a la responsabilidad de defender el liderato en el tramo final, el ciclista afirma mantener una serenidad renovada. Confiado en sus fuerzas y en el bloque que lo respalda, asume el rol de referente hacia el triunfo final. "Soy el favorito para La Vuelta", aseveró durante la entrevista.

No obstante, consciente de las montañas restantes y de la crono final, sabe que la ventaja debe ampliarse. En ese sentido, reconoció que "necesito una renta mayor para poder estar tranquilo" antes de encarar los kilómetros definitivos contra el reloj.

Más allá del ámbito competitivo, la entrevista ofreció un momento íntimo sobre los riesgos del ciclismo. Al reflexionar sobre la vulnerabilidad ante el tráfico diario, la paternidad ocupa un lugar central en sus pensamientos. El ciclista confesó la inquietud de imaginar a sus pequeños siguiendo sus pasos.

"Tengo dos niños, de casi tres y casi un año. Me gustaría que disfrutaran de lo que hacen. No sé si me gustaría que fueran ciclistas porque, cuando te paras a pensar todo lo que has vivido encima de la carretera, dices: 'ostras, es muy peligroso lo que vivimos en el día a día'. Son momentos peligrosos donde para un padre es muy duro", expresó con sinceridad.

Enric Mas, en La Vuelta 2026. Reuters

Por otra parte, Mas puso en valor la disciplina del entrenamiento como el motor de su dedicación. Para el balear, la pasión por la bicicleta trasciende el triunfo.

"A mí lo que me gusta es el proceso hasta llegar a las carreras: el entrenar, el cuidarte, el 'hoy está lloviendo, voy a hacer un poco menos' o 'mañana hace buen tiempo, voy a hacer un poco más'. Eso es lo bonito que tiene el ciclismo", recalcó.

Además, desmitificó el descanso al comentar que "los días de descanso son trampa, la verdad. Es un día diferente donde no se compite, pero se entrena igual, haces todo igual, simplemente que te puedes echar un poco de siesta".

Con el aliento de la afición, Enric Mas afronta las etapas definitivas para hacer historia y conquistar su soñada 'gran carrera'.